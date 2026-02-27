В Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах - Кулеба

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Ексклюзив
15:15 • 6504 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 13293 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 23713 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 26608 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 33769 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 49178 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44218 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38455 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32855 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52891 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
83%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 11723 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла27 лютого, 11:04 • 11251 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 17747 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 12907 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 10913 перегляди
Публікації
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 5618 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 7258 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 10954 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 12945 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 17784 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Роберт Фіцо
Сергій Кислиця
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові17:35 • 818 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 2322 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 24108 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 21358 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 51968 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Starlink

В Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах - Кулеба

Київ • УНН

 • 34 перегляди

В Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах. Причиною стали різкі температурні коливання та опади, що прискорили руйнування покриття.

В Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах - Кулеба

В Україні на сьогодні загальна деформація, об'єм, на основних дорогах перевищує 23 млн квадратних метри. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час години запитань до уряду, передає УНН.

Деталі

"Ця зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. В нас поєднання різких температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу – це все призвело до того, що іде прискорення руйнування покриття. Ми маємо об'єктивні цифри. На сьогоднішній день загальна деформація, об'єм, на основних дорогах перевищує 23 мільйони квадратних метри. Першочергові невідкладні роботи на суму більше ніж 14 мільярдів гривень вже знаходяться в обробці, і вже існує план робіт", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що виходячи з температурних режимів, на цьому тижні бригади вже приступили до ямкового ремонту доріг у областях.

"Але ситуація складна, проблема накопичувалася роками. Більшість доріг прострочили міжремонтні терміни на два і більше років, тому, звичайно, додаткове навантаження дала війна. Тому урядом прийняте рішення шукати додаткове фінансування, воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", - додав міністр.

Нагадаємо

В Україні сформували пріоритетний перелік доріг для ремонту. Насамперед ідеться про ямковий ремонт. Частину робіт профінансують за бюджетною програмою, а за потреби - з резервного фонду.

Павло Башинський

ЕкономікаАвто
Морози в Україні
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Дощі в Україні
Сніг в Україні
Україна