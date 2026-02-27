В Україні зафіксовано понад 23 млн кв. м пошкоджень на основних автомобільних дорогах - Кулеба

В Україні на сьогодні загальна деформація, об'єм, на основних дорогах перевищує 23 млн квадратних метри. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час години запитань до уряду, передає УНН.

Деталі

"Ця зима стала найважчою для дорожньої галузі з початку повномасштабної війни. В нас поєднання різких температурних коливань, снігопадів, льодяного дощу – це все призвело до того, що іде прискорення руйнування покриття. Ми маємо об'єктивні цифри. На сьогоднішній день загальна деформація, об'єм, на основних дорогах перевищує 23 мільйони квадратних метри. Першочергові невідкладні роботи на суму більше ніж 14 мільярдів гривень вже знаходяться в обробці, і вже існує план робіт", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що виходячи з температурних режимів, на цьому тижні бригади вже приступили до ямкового ремонту доріг у областях.

"Але ситуація складна, проблема накопичувалася роками. Більшість доріг прострочили міжремонтні терміни на два і більше років, тому, звичайно, додаткове навантаження дала війна. Тому урядом прийняте рішення шукати додаткове фінансування, воно вкрай необхідне нам, і ми будемо цим займатися протягом всього 2026 року", - додав міністр.

Нагадаємо

В Україні сформували пріоритетний перелік доріг для ремонту. Насамперед ідеться про ямковий ремонт. Частину робіт профінансують за бюджетною програмою, а за потреби - з резервного фонду.