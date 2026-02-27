В Украине зафиксировано более 23 млн кв. м повреждений на основных автомобильных дорогах - Кулеба

В Украине на сегодняшний день общая деформация, объем, на основных дорогах превышает 23 млн квадратных метров. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба во время часа вопросов к правительству, передает УНН.

Детали

"Эта зима стала самой тяжелой для дорожной отрасли с начала полномасштабной войны. У нас сочетание резких температурных колебаний, снегопадов, ледяного дождя – это все привело к тому, что идет ускорение разрушения покрытия. Мы имеем объективные цифры. На сегодняшний день общая деформация, объем, на основных дорогах превышает 23 миллиона квадратных метра. Первоочередные неотложные работы на сумму более чем 14 миллиардов гривен уже находятся в обработке, и уже существует план работ", - сказал Кулеба.

Он отметил, что исходя из температурных режимов, на этой неделе бригады уже приступили к ямочному ремонту дорог в областях.

"Но ситуация сложная, проблема накапливалась годами. Большинство дорог просрочили межремонтные сроки на два и более лет, поэтому, конечно, дополнительную нагрузку дала война. Поэтому правительством принято решение искать дополнительное финансирование, оно крайне необходимо нам, и мы будем этим заниматься в течение всего 2026 года", - добавил министр.

Напомним

В Украине сформировали приоритетный перечень дорог для ремонта. Прежде всего речь идет о ямочном ремонте. Часть работ профинансируют по бюджетной программе, а при необходимости - из резервного фонда.