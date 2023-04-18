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Катастрофа самолета МАУ: Международная группа заявила, что суды и приговоры в Иране не принесли справедливости

Киев • УНН

 • 860178 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Ни суды, ни приговоры не принесли правды или справедливости семьям жертв катастрофы самолета МАУ, поскольку всему процессу — начиная с предвзятого расследования сбивания Ираном — не хватало необходимой беспристрастности и прозрачности. Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы координации и реагирования для жертв рейса PS752 относительно уголовных процессов в Иране, передает УНН.

Цитата

«8 января 2020 года Исламская Республика Иран бессердечно сбила рейс PS752 над Тегераном. На этой неделе Иран объявил вердикты в уголовных процессах против предполагаемых преступников.

Подставные судебные процессы, которые состоялись в Тегеране, не должны отвлекать внимание мира от невыполнения Ираном своих международных обязательств и ответственности за свои действия.

Ни суды, ни приговоры, объявленные на этой неделе, не принесли правды или справедливости семьям жертв, поскольку всему процессу — начиная с предвзятого расследования сбивания Ираном — не хватало необходимой беспристрастности и прозрачности", - говорится в заявлении.

Добавим

В Международной группе координации подчеркнули, что семьи 176 невинных жертв все еще ждут справедливости, которую они заслуживают.

"Мы остаемся солидарны с семьями и близкими жертв сбивания рейса PS752 и не успокоимся, пока справедливость не восстановится", - говорится в заявлении.

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Напомним

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель".

Как сообщал УНН, в апреле 2023 года Иран приговорил 10 военнослужащих к тюремному заключению за сбитый украинский авиалайнер Boeing 737-800, в результате чего погибло 176 человек

Справка

Международная группа по координации и реагированию на помощь жертвам рейса PS752 представляет Канаду, Швецию, Великобританию и Украину.

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