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Іранські авіалінії шукають літаки та партнерів для розширення діяльності після скасування санкцій США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

Iran Air готується до скасування санкцій США, шукаючи літаки та партнерів для розширення. Компанія контактувала з різними авіакомпаніями, прагнучи укласти угоди про спільне використання кодів.

Іранські авіалінії шукають літаки та партнерів для розширення діяльності після скасування санкцій США - Bloomberg

Національна авіакомпанія Ірану Iran Air готується до дня, коли вона отримає звільнення від санкцій США, які виснажили її флот і обмежили доступ до глобального повітряного простору. Перевізник шукає літаки та партнерів для розширення діяльності. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

У той час як між Іраном та США тривають ядерні переговори, керівництво Iran Air скористалося щорічними зборами Міжнародної асоціації повітряного транспорту IATA в Нью-Делі минулого тижня, щоб з'ясувати інформацію про потенційні авіакомпанії-партнерів та можливих постачальників.

Керівники Iran Air зв'язалися з представниками Japan Airlines Co, Vietnam Airlines та Royal Air Maroc, прагнучи укласти угоди про спільне використання кодів, повідомили виданню джерела на умовах анонімності. Зустрічі були здебільшого ситуативними, враховуючи розташування конференц-залу та делікатність ведення бізнесу з Іраном.

Керівники державного перевізника Ірану також відвідали вечірній прийом, спонсорований компанією Boeing Co, щоб обміркувати, які літаки може придбати Iran Air, якщо судна американського виробництва знову стануть доступними, додали джерела.

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Тегеранська авіакомпанія Iran Air прагне розширити свою діяльність, щоб задовольнити зростаючий попит на подорожі. Вона активно шукає нові літаки, запасні частини та партнерства з перевізниками, які літають за напрямками, які їй наразі заборонено обслуговувати, повідомили джерела.

Перевізник прагне збільшити свій флот з менш ніж 50 літаків, які здебільшого не експлуатуються, до щонайменше 100. Зробити це розраховують шляхом прямих закупівель, якщо це буде дозволено, або шляхом придбання вживаних літаків на іноземних ринках.

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Вільний підхід президента США Дональда Трампа до торгівлі та зовнішньої політики свідчить про те, що нинішні дипломатичні зусилля можуть потенційно призвести до відкриття можливостей для Iran Air. Це може стати можливим після десятиліть обмежень. Закупівлі Boeing відіграли центральну роль у нещодавній поїздці Трампа на Близький Схід і були представлені в торговельній угоді з Великою Британією.

Та поки немає жодних ознак прориву у відносинах між США та Іраном. Верховний лідер аятола Алі Хаменеї минулого тижня виступив проти тиску США щодо припинення програм збагачення урану в Ірані, назвавши вимоги США "зарозумілими" та пообіцявши не поступатися.

Лілія Набока

Лілія Набока

ЕкономікаНовини Світу
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Нью-Делі
Дональд Трамп
Велика Британія
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