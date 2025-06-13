"Нация львов": израильская армия подтвердила атаку на ядерные объекты Ирана

Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Армии обороны Израиля (АОИ) в соцсети Х.

Детали

Отмечается, что десятки самолетов АОИ "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.

Сегодня Иран как никогда близок к получению ядерного оружия. Оружие массового уничтожения в руках иранского режима представляет угрозу существованию для государства Израиль и всего мира - говорится в сообщении.

Также указывается, что "Государство Израиль не имеет другого выбора, кроме как выполнять обязательства действовать в защиту своих граждан, и будет продолжать делать это везде, где это потребуется, как мы делали в прошлом".

Добавим, что операция получила название "Нация львов".

Напомним

Недавно СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Представитель главного фронтового командования заявил, что Израиль может подвергнуться "тяжелой ракетной атаке" в ближайшие часы. Израиль закрыл воздушное пространство.

Накануне высокопоставленным чиновникам Соединенных Штатов сообщили, что Израиль полностью готов начать операцию в Иране.

Также сообщалось, что США начали эвакуацию несущественного персонала дипломатических и военных миссий на Ближнем Востоке из-за роста напряженности между Ираном и Израилем.

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