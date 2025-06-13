Израиль ликвидировал главу армии Ирана и ведущих ученых-ядерщиков - СМИ

Израиль в рамках операции против Ирана мог ликвидировать командующего армией этой страны Мохаммада Багри и высокопоставленных иранских ученых-ядерщиков. Об этом сообщает Голос Израиля, информирует УНН.

Детали

По данным издания, в предварительный список ликвидированных иранских чиновников, в частности, входят:

начальник Генштаба Мохаммад Багери;

командующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейн Салами;

командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде;

председатель Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси;

командующий центрального штаба "Хатам-аль-Анбия" иранского Генштаба генерал-майор Голам Али Рашид;

ведущий ученый ядерщик - один из руководителей иранского ядерного проекта Мохаммад Мехди Техранджи.

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Тем временем источник в сфере безопасности Израиля сообщил, что начальный удар включал "цели противовоздушной обороны, ракеты класса "земля-земля" и широкомасштабную операцию по устранению высокопоставленных иранских чиновников".

"Если этот начальный удар удался, то операцию по устранению высокопоставленных чиновников, которую мы провели против "Хезболлы" за 10 дней, мы провели против Ирана за 10 минут", - отметил собеседник издания.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки самолетов АОИ "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.

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