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Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Иранский телеканал сообщил о взрыве на ядерном объекте в Натанзе. Израильские ВВС нанесли удар по Ирану, по данным СМИ, был ликвидирован командующий армией и ученые-ядерщики.

Операция Израиля против Ирана: Тегеран заявил о новом ударе по ключевому ядерному объекту

Иранский государственный телеканал IRIB сообщил о новом взрыве на одном из ключевых объектов ядерной программы Ирана в городе Натанз. Об этом информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Израиль атаковал ядерный объект "Шахид Ахмади Рошан" в Натанзе.

Сегодня утром ядерный объект "Шахид Ахмади Рошан" в Натанзе стал мишенью сионистского режима. ... Сейчас в этой зоне видно много дыма и огня

- говорится в сообщении.

Указывается, что в Натанзе сейчас работают военные формирования, силовые структуры и службы экстренной помощи. Работа СМИ на этой территории пока запрещена.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, западные СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки самолетов АОИ "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.

По информации израильских СМИ, в рамках операции против Ирана было ликвидировано командующего армией этой страны Мохаммада Багри и высокопоставленных иранских ученых-ядерщиков.

Иран разворачивает новый центр обогащения урана после критики от МАГАТЭ12.06.25, 14:09 • 12717 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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