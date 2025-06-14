В результате израильского удара повреждены четыре здания ядерного объекта в Исфахане: детали от МАГАТЭ

В результате израильского удара по Ирану 13 июня были повреждены четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфахане. Речь идет, в частности, о заводах по конверсии урана и производству топливных пластин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МАГАТЭ в социальной сети Х (Twitter).

На основе информации, которая доступна МАГАТЭ, вчерашнее нападение повредило четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфахане, в частности завод по конверсии урана и завод по производству топливных пластин - заявили в агентстве.

В МАГАТЭ добавили, что по данным иранского ядерного регулятора, уровень радиации за пределами объекта в Исфахане остается неизменным.

Напомним

МАГАТЭ сообщило о контактах с властями Ирана после израильских ударов, в том числе по ядерным объектам, и указало, что на объекте в Натанзе после атаки не наблюдалось повышения уровня радиации, АЭС в Бушере не подверглась атаке, а ядерный объект в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

13 июня Иранский телеканал сообщил о взрыве на ядерном объекте в Натанзе. Израильские ВВС нанесли удар по Ирану, по данным СМИ, был ликвидирован командующий армией и ученые-ядерщики.

Израильские военные официально сообщили об осуществлении авиаудара по стратегическому ядерному объекту в районе иранского города Натанз.

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