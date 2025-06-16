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Ядерні об'єкти Ірану: МАГАТЕ не виявило нових пошкоджень після ударів Ізраїлю

Київ • УНН

 • 930 перегляди

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що після ударів Ізраїлю не виявлено додаткових пошкоджень на збагачувальних об'єктах Ірану. Інспекції триватимуть, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Ядерні об'єкти Ірану: МАГАТЕ не виявило нових пошкоджень після ударів Ізраїлю

У понеділок голова Комісії ООН з ядерного нагляду Рафаель Гроссі надав оновлену інформацію про ситуацію на ядерних об'єктах Ірану після того, як Ізраїль завдав військових ударів. Він заявив, що немає жодних ознак подальших пошкоджень на збагачувальних об'єктах у Натанзі та Фордоу, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше повідомляв, що найменший з трьох збагачувальних заводів Ірану, наземний пілотний завод на розлогому ядерному комплексі в Натанзі, був знищений.

Хоча не було жодних ознак фізичного нападу на більший підземний збагачувальний завод у Натанзі, його джерело живлення було знищено, що могло пошкодити центрифуги для збагачення урану, що там знаходяться. На заводі у Фордоу жодних пошкоджень не спостерігалося.

На об'єкті збагачувального заводу в Натанзі не було завдано додаткових пошкоджень з моменту п'ятничного нападу, який зруйнував наземну частину пілотного збагачувального заводу 

– сказав Гроссі у своїй заяві на позачерговому засіданні Ради керуючих свого агентства.

Заявивши минулими вихідними, що ізраїльські удари пошкодили чотири будівлі на ядерних об'єктах в Ісфахані, включаючи завод з переробки урану, який переробляє "жовтий пиріг" урану на гексафторид урану – сировину для центрифуг для його збагачення, він детальніше описав пошкодження, завдані там.

Знімки з космосу показали, наскільки серйозних пошкоджень зазнали ядерні об'єкти в Ірані після ударів Ізраїлю16.06.25, 13:33 • 2668 переглядiв

На ядерному об'єкті в Ісфахані внаслідок п'ятничного нападу було пошкоджено чотири будівлі: центральна хімічна лабораторія, завод з переробки урану, Тегеранський завод з виробництва палива для реакторів та завод з переробки металу UF4 (тетрафториду урану) для ЄС, який перебував у стадії будівництва 

– сказав він.

Гроссі додав, що МАГАТЕ присутнє в Ірані і інспекції з боку його співробітників продовжаться, коли дозволить безпекова ситуація.

МАГАТЕ присутнє в Ірані та залишатиметься присутнім. Інспекції щодо гарантій в Ірані продовжаться, як тільки дозволять умови безпеки, як того вимагають зобов'язання Ірану щодо гарантій за ДНЯЗ (Договір про нерозповсюдження ядерної зброї) 

– додав він.

Доповнення

Внаслідок ізраїльського удару по Ірану 13 червня було пошкоджено чотири критично важливі будівлі на ядерному об’єкті в Ісфагані. Йдеться, зокрема, про заводи з конверсії урану та виробництва паливних пластин.

Радіаційний фон на іранському об'єкті в Натанзі залишається стабільним після повідомлень про атаку. МАГАТЕ підтверджує відсутність підвищення рівня радіації в районі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Israel
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
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