У МАГАТЕ заявили, що після ізраїльських ударів рівень радіації за межами іранського об'єкта в Натанзі не змінився
Київ • УНН
Радіаційний фон на іранському об'єкті в Натанзі залишається стабільним після повідомлень про атаку. МАГАТЕ підтверджує відсутність підвищення рівня радіації в районі.
Рівень радіації на головному збагачувальному об'єкті Ірану в Натанзі залишається "незмінним". Про це повідомив керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає УНН.
Рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишився незмінним. Тип радіоактивного забруднення, присутнього всередині об'єкта, головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів
Додамо
Ядерний наглядовий орган ООН підтвердив, що Натанз постраждав під час нападу Ізраїлю на Іран, але раніше заявив, що не спостерігав підвищення рівня радіації в цьому районі.
МАГАТЕ після ізраїльських ударів: іранська АЕС у Бушері та ще два об'єкти не постраждали, на об'єкті в Натанзі радіація в нормі13.06.25, 10:22 • 3250 переглядiв