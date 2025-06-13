У МАГАТЕ заявили, що після ізраїльських ударів рівень радіації за межами іранського об'єкта в Натанзі не змінився

Рівень радіації на головному збагачувальному об'єкті Ірану в Натанзі залишається "незмінним". Про це повідомив керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає УНН.

Рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишився незмінним. Тип радіоактивного забруднення, присутнього всередині об'єкта, головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів – повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у соцмережі X.

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Ядерний наглядовий орган ООН підтвердив, що Натанз постраждав під час нападу Ізраїлю на Іран, але раніше заявив, що не спостерігав підвищення рівня радіації в цьому районі.

МАГАТЕ після ізраїльських ударів: іранська АЕС у Бушері та ще два об'єкти не постраждали, на об'єкті в Натанзі радіація в нормі