У МАГАТЕ заявили, що після ізраїльських ударів рівень радіації за межами іранського об'єкта в Натанзі не змінився

$41.490.02
48.080.63
ukenru
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
15:24 • 13202 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
15:04 • 16184 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
14:34 • 18299 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
11:58 • 27761 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
13 червня, 09:49 • 50290 перегляди
МЗС випустило рекомендації для українців через загострення на Близькому Сході: радить не їхати до Ізраїлю, Ірану та низки країн
Ексклюзив
13 червня, 08:47 • 66782 перегляди
Фінансова грамотність для дітей: як сформувати здорове ставлення до грошей з раннього віку
12 червня, 17:14 • 89410 перегляди
Трамп заявив, що розчарований Україною та росією, адже можна було укласти угоду
12 червня, 16:35 • 218665 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь
12 червня, 16:12 • 170201 перегляди
"Гвинтики" війни: як стара техніка забезпечує обороноздатність держави, поки законодавча система буксує
12 червня, 16:05 • 83900 перегляди
Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
85%
750мм
Популярнi новини
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 121491 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 106685 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 59826 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 96290 перегляди
Російському реперу Тіматі повідомили про підозру - СБУ13 червня, 09:19 • 82697 перегляди
Публікації
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва12:08 • 37182 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 96720 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 107118 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 121913 перегляди
Ринок у заморозці: як державне втручання у маркетинг майже зупинило фармацевтичну галузь12 червня, 16:35 • 218685 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Кароль Навроцький
Ґевін Ньюсом
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Німеччина
Харківська область
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними15:24 • 13229 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"14:16 • 14325 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 60172 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 59180 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 125237 перегляди
Актуальне
YouTube
Spotify
ChatGPT
Facebook
Instagram

У МАГАТЕ заявили, що після ізраїльських ударів рівень радіації за межами іранського об'єкта в Натанзі не змінився

Київ • УНН

 • 226 перегляди

Радіаційний фон на іранському об'єкті в Натанзі залишається стабільним після повідомлень про атаку. МАГАТЕ підтверджує відсутність підвищення рівня радіації в районі.

У МАГАТЕ заявили, що після ізраїльських ударів рівень радіації за межами іранського об'єкта в Натанзі не змінився

Рівень радіації на головному збагачувальному об'єкті Ірану в Натанзі залишається "незмінним". Про це повідомив керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), передає УНН.

Рівень радіації за межами об'єкта в Натанзі залишився незмінним. Тип радіоактивного забруднення, присутнього всередині об'єкта, головним чином альфа-частинки, можна контролювати за допомогою відповідних захисних заходів 

– повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у соцмережі X.

Додамо

Ядерний наглядовий орган ООН підтвердив, що Натанз постраждав під час нападу Ізраїлю на Іран, але раніше заявив, що не спостерігав підвищення рівня радіації в цьому районі.

МАГАТЕ після ізраїльських ударів: іранська АЕС у Бушері та ще два об'єкти не постраждали, на об'єкті в Натанзі радіація в нормі13.06.25, 10:22 • 3250 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Israel
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Іран
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9