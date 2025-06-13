В МАГАТЭ заявили, что после израильских ударов уровень радиации за пределами иранского объекта в Натанзе не изменился
Киев • УНН
Радиационный фон на иранском объекте в Натанзе остается стабильным после сообщений об атаке. МАГАТЭ подтверждает отсутствие повышения уровня радиации в районе.
Уровень радиации на главном обогатительном объекте Ирана в Натанге остается "неизменным". Об этом сообщил руководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает УНН.
Уровень радиации за пределами объекта в Натанзе остался неизменным. Тип радиоактивного загрязнения, присутствующего внутри объекта, главным образом альфа-частицы, можно контролировать с помощью соответствующих защитных мер
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Ядерный надзорный орган ООН подтвердил, что Натанз пострадал во время нападения Израиля на Иран, но ранее заявил, что не наблюдал повышения уровня радиации в этом районе.
МАГАТЭ после израильских ударов: иранская АЭС в Бушере и еще два объекта не пострадали, на объекте в Натанзе радиация в норме13.06.25, 10:22 • 3250 просмотров