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Ядерные объекты Ирана: МАГАТЭ не обнаружило новых повреждений после ударов Израиля

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что после ударов Израиля не обнаружено дополнительных повреждений на обогатительных объектах Ирана. Инспекции будут продолжаться, как только позволит ситуация с безопасностью.

Ядерные объекты Ирана: МАГАТЭ не обнаружило новых повреждений после ударов Израиля

В понедельник глава Комиссии ООН по ядерному надзору Рафаэль Гросси предоставил обновленную информацию о ситуации на ядерных объектах Ирана после того, как Израиль нанес военные удары. Он заявил, что нет никаких признаков дальнейших повреждений на обогатительных объектах в Натанзе и Фордоу, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее сообщал, что самый маленький из трех обогатительных заводов Ирана, наземный пилотный завод на обширном ядерном комплексе в Натанзе, был уничтожен.

Хотя не было никаких признаков физического нападения на больший подземный обогатительный завод в Натанге, его источник питания был уничтожен, что могло повредить центрифуги для обогащения урана, находящиеся там. На заводе в Фордоу никаких повреждений не наблюдалось.

На объекте обогатительного завода в Натанзе не было нанесено дополнительных повреждений с момента пятничного нападения, которое разрушило наземную часть пилотного обогатительного завода 

– сказал Гросси в своем заявлении на внеочередном заседании Совета управляющих своего агентства.

Заявив в минувшие выходные, что израильские удары повредили четыре здания на ядерных объектах в Исфахане, включая завод по переработке урана, который перерабатывает "желтый пирог" урана в гексафторид урана – сырье для центрифуг для его обогащения, он подробнее описал повреждения, нанесенные там.

Снимки из космоса показали, насколько серьезные повреждения получили ядерные объекты в Иране после ударов Израиля16.06.25, 13:33 • 2528 просмотров

На ядерном объекте в Исфахане в результате пятничного нападения было повреждено четыре здания: центральная химическая лаборатория, завод по переработке урана, Тегеранский завод по производству топлива для реакторов и завод по переработке металла UF4 (тетрафторида урана) для ЕС, который находился в стадии строительства 

– сказал он.

Гросси добавил, что МАГАТЭ присутствует в Иране и инспекции со стороны его сотрудников продолжатся, когда позволит ситуация с безопасностью.

МАГАТЭ присутствует в Иране и будет оставаться там. Инспекции по гарантиям в Иране продолжатся, как только позволят условия безопасности, как того требуют обязательства Ирана по гарантиям по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) 

– добавил он.

Дополнение

В результате израильского удара по Ирану 13 июня были повреждены четыре критически важных здания на ядерном объекте в Исфахане. Речь идет, в частности, о заводах по конверсии урана и производству топливных пластин.

Радиационный фон на иранском объекте в Натанзе остается стабильным после сообщений об атаке. МАГАТЭ подтверждает отсутствие повышения уровня радиации в районе.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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