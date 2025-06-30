Нетаньяху: победа Израиля в войне против Ирана открывает большие региональные перспективы

Победа в войне Израиля против Ирана открывает для исламского государства большие региональные перспективы. Об этом во время встречи с офицерами Общей службы безопасности (ШАБАК) заявил глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Израиль лишил противника преимущества, а в наступательных и оборонительных действиях совершил прорыв.

Хочу сообщить, что в результате этой победы, как вы, вероятно, знаете, открылись новые возможности, прежде всего по освобождению заложников - сказал Нетаньяху.

По его словам, Израилю еще предстоит решить вопрос Газы и окончательно разгромить террористическую организацию ХАМАС.

"Я считаю, что мы достигнем обеих целей. Но кроме этого открываются и более широкие региональные перспективы", - резюмировал премьер Израиля.

Напомним

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран, нацеливаясь на его ядерные и военные объекты, оборонные системы, высокопоставленных военных и ученых-атомщиков.

В ночь на 22 июня США провели свою операцию, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Иран требует от ООН признания США и Израиля агрессорами