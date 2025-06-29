Иран требует от ООН признания США и Израиля агрессорами

Иран требует от ООН признать Израиль и США ответственными за 12-дневную войну. Соответствующее письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу написал глава иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Иранский дипломат, в частности, просит Совет безопасности ООН признать израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признать их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсации и т.д.

Мы официально просим Совет Безопасности признать израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признать их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсаций и репараций