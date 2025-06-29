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Иран требует от ООН признания США и Израиля агрессорами

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Иран обратился в ООН с требованием признать Израиль и США ответственными за военные действия и выплатить компенсацию. Это произошло после ракетных атак на ядерные объекты Ирана.

Иран требует от ООН признания США и Израиля агрессорами

Иран требует от ООН признать Израиль и США ответственными за 12-дневную войну. Соответствующее письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу написал глава иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Иранский дипломат, в частности, просит Совет безопасности ООН признать израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признать их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсации и т.д.

Мы официально просим Совет Безопасности признать израильский режим и Соединенные Штаты инициаторами акта агрессии и признать их дальнейшую ответственность, включая выплату компенсаций и репараций

- написал Аракчи.

Контекст

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран, нацеливаясь на его ядерные и военные объекты, оборонные системы, высокопоставленных военных и ученых-атомщиков.

В ночь на 22 июня США провели свою операцию, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Трамп пригрозил Хаменеи повторной бомбардировкой Ирана после его слов о "пощечине Америке"28.06.25, 10:50 • 4752 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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