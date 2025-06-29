Іран вимагає від ООН визнання США та Ізраїлю агресорами
Київ • УНН
Іран звернувся до ООН з вимогою визнати Ізраїль та США відповідальними за військові дії та виплатити компенсацію. Це відбулося після ракетних атак на ядерні об'єкти Ірану.
Іран вимагає від ООН визнання Ізраїлю та США відповідальними за 12-денну війну. Відповідний лист до генерального секретаря ООН Антоніу Гутірріша написав глава іранського МЗС Аббас Аракчі, повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
Іранський дипломат, зокрема, просить Раду безпеки ООН визнати ізраїльський режим та Сполучені Штати ініціаторами акту агресії та визнати їхню подальшу відповідальність, включаючи виплату компенсації т.
Ми офіційно просимо Раду Безпеки визнати ізраїльський режим і Сполучені Штати ініціаторами акту агресії і визнати їхню подальшу відповідальність, включно з виплатою компенсацій і репарацій
Контекст
В ніч на 13 червня Ізраїль атакував Іран, націлюючи на його ядерні та військові об'єкти, оборонні системи, високопоставлених військових і вчених атомників.
В ніч на 22 червня США провели свою операцію, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані.
Трамп пригрозив Хаменеї повторним бомбардуванням Ірану після його слів про "ляпас Америці"28.06.25, 10:50 • 4752 перегляди