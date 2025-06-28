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Трамп пригрозив Хаменеї повторним бомбардуванням Ірану після його слів про "ляпас Америці"

Київ • УНН

 • 1246 перегляди

Дональд Трамп розкритикував Алі Хаменеї за висловлювання про «ляпас Америці», пригрозивши повторними бомбардуваннями Ірану у разі продовження збагачення урану. Також Трамп заявив, що врятував Хаменеї від смерті, відхиливши плани Ізраїлю та США.

Трамп пригрозив Хаменеї повторним бомбардуванням Ірану після його слів про "ляпас Америці"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у п'ятницю різко розкритикував Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї за його слова про "ляпас Америці". Очільник Білого дому заявив, що розгляне можливість повторного бомбардування Ірану, якщо Тегеран збагачуватиме уран до тривожного рівня, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Трамп жорстко відреагував на перші зауваження Хаменеї після 12-денного конфлікту з Ізраїлем, який завершився бомбардуванням іранських ядерних об'єктів Сполученими Штатами минулими вихідними.

Хаменеї заявив, що Іран "дав ляпаса Америці", розпочавши атаку на велику американську базу в Катарі після бомбардувань США. Хаменеї також заявив, що Іран ніколи не здасться.

Трамп заявив на пресконференції в Білому домі, що не виключає повторного удару по Ірану, коли його запитали про можливість нових бомбардувань іранських ядерних об'єктів, якщо це буде визнано необхідним у певний момент.

"Звичайно, беззаперечно, абсолютно", - сказав він.

Трамп також наголосив, що пощадив життя Хаменеї. 15 червня офіційні особи США повідомили Reuters, що Трамп наклав вето на план Ізраїлю вбити Верховного лідера Ірану.

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"Його країну було знищено, його три зловісні ядерні об'єкти були знищені, і я точно знав, де він переховується, і не дозволив Ізраїлю чи Збройним силам США, найвеличнішим та найпотужнішим у світі, позбавити його життя", - написав Трамп у дописі в соціальних мережах.

"Я врятував його від дуже поганої та ганебної смерті", - сказав він.

Іран заявив, що потенційна ядерна угода обумовлена тим, що США припинять свій "неповажний тон" щодо верховного лідера.

"Якщо президент Трамп щиро хоче угоди, він повинен відкинути неповажний та неприйнятний тон щодо верховного лідера Ірану, великого аятоли Хаменеї, та припинити завдавати болю мільйонам його щирих послідовників", - заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у дописі на X рано вранці у суботу.

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Трамп також заявив, що останніми днями він працював над можливим скасуванням санкцій проти Ірану, щоб дати йому шанс на швидке відновлення. Він сказав, що зараз відмовився від цих зусиль.

"Мене вразили заяви гніву, ненависті та огиди, і я негайно припинив будь-яку роботу над пом'якшенням санкцій", - сказав він.

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Трамп сказав, що хотів би, щоб інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії - наглядового органу ООН за ядерною енергією - або іншого поважного джерела мали змогу оглянути ядерні об'єкти Ірану після того, як вони були бомбардовані минулими вихідними.

Трамп відкинув будь-які припущення, що пошкодження об'єктів не були такими значними, як він казав.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив у середу, що забезпечення відновлення інспекцій МАГАТЕ є його головним пріоритетом, оскільки жодної з них не було з моменту початку бомбардувань Ізраїлем 13 червня.

Однак у середу парламент Ірану схвалив кроки щодо призупинення таких інспекцій. Аракчі в п'ятницю зазначив, що Тегеран може відхилити будь-який запит голови агентства щодо відвідування іранських ядерних об'єктів.

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Трамп заявив, що Іран все ще хоче зустрітися щодо подальших дій. Білий дім вказував у четвер, що наразі жодної зустрічі між делегацією США та Ірану не заплановано.

Доповнення

За даними CNN, адміністрація Трампа обговорювала можливість допомогти Ірану отримати доступ до 30 мільярдів доларів в обмін на відмову від ядерної програми та інвестиції в нову іранську ядерну програму без збагачення урану. Переговори відбувалися на тлі військових ударів по Ірану та Ізраїлю.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Алі Хаменеї
Ізраїль
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Білий дім
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