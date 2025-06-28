Трамп пригрозил Хаменеи повторной бомбардировкой Ирана после слов о "пощечине Америке"

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу резко раскритиковал Верховного лидера Ирана Али Хаменеи за его слова о "пощечине Америке". Глава Белого дома заявил, что рассмотрит возможность повторной бомбардировки Ирана, если Тегеран будет обогащать уран до тревожного уровня, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Трамп жестко отреагировал на первые замечания Хаменеи после 12-дневного конфликта с Израилем, который завершился бомбардировкой иранских ядерных объектов Соединенными Штатами в минувшие выходные.

Хаменеи заявил, что Иран "дал пощечину Америке", начав атаку на крупную американскую базу в Катаре после бомбардировок США. Хаменеи также заявил, что Иран никогда не сдастся.

Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме, что не исключает повторного удара по Ирану, когда его спросили о возможности новых бомбардировок иранских ядерных объектов, если это будет признано необходимым в какой-то момент.

"Конечно, бесспорно, абсолютно", - сказал он.

Трамп также подчеркнул, что пощадил жизнь Хаменеи. 15 июня официальные лица США сообщили Reuters, что Трамп наложил вето на план Израиля убить Верховного лидера Ирана.

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"Его страна была уничтожена, его три зловещих ядерных объекта были уничтожены, и я точно знал, где он скрывается, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, величайшим и самым могущественным в мире, лишить его жизни", - написал Трамп в сообщении в социальных сетях.

"Я спас его от очень плохой и позорной смерти", - сказал он.

Иран заявил, что потенциальная ядерная сделка обусловлена тем, что США прекратят свой "неуважительный тон" в отношении верховного лидера.

"Если президент Трамп искренне хочет сделки, он должен отбросить неуважительный и неприемлемый тон в отношении верховного лидера Ирана, великого аятоллы Хаменеи, и прекратить причинять боль миллионам его искренних последователей", - заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в сообщении на X рано утром в субботу.

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Трамп также заявил, что в последние дни он работал над возможной отменой санкций против Ирана, чтобы дать ему шанс на быстрое восстановление. Он сказал, что сейчас отказался от этих усилий.

"Меня поразили заявления гнева, ненависти и отвращения, и я немедленно прекратил любую работу над смягчением санкций", - сказал он.

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Трамп сказал, что хотел бы, чтобы инспекторы Международного агентства по атомной энергии - надзорного органа ООН за ядерной энергией - или другого уважаемого источника имели возможность осмотреть ядерные объекты Ирана после того, как они были бомбардированы в минувшие выходные.

Трамп отверг любые предположения, что повреждения объектов не были такими значительными, как он говорил.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в среду, что обеспечение возобновления инспекций МАГАТЭ является его главным приоритетом, поскольку ни одной из них не было с момента начала бомбардировок Израилем 13 июня.

Однако в среду парламент Ирана одобрил шаги по приостановке таких инспекций. Аракчи в пятницу отметил, что Тегеран может отклонить любой запрос главы агентства относительно посещения иранских ядерных объектов.

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Трамп заявил, что Иран все еще хочет встретиться относительно дальнейших действий. Белый дом указывал в четверг, что на данный момент никакой встречи между делегацией США и Ирана не запланировано.

Дополнение

По данным CNN, администрация Трампа обсуждала возможность помочь Ирану получить доступ к 30 миллиардам долларов в обмен на отказ от ядерной программы и инвестиции в новую иранскую ядерную программу без обогащения урана. Переговоры проходили на фоне военных ударов по Ирану и Израилю.