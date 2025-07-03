Трамп закликає припинити суд над Нетаньягу: що це означає для Ізраїлю
Київ • УНН
Дональд Трамп закликав припинити судовий процес над прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, якого звинувачують у корупції. Це викликало дебати в ізраїльському суспільстві щодо втручання у судову систему та внутрішню політику країни.
Президент США Дональд Трамп закликав припинити судовий процес над прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, якого звинувачують у корупції. Це викликало в ізраїльському суспільстві дебати про втручання у судову систему і внутрішню політику країни, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
У 2019 році Нетаньягу були висунуті звинувачення у трьох різних справах про хабарництво, шахрайство та зловживання довірою. Одна з них стосується прийняття розкішних подарунків, таких як шампанське і сигари, від друзів, які нібито просили про послугу. У двох інших його звинувачують у тому, що він пропонував допомогу власникам медіа-компаній в обмін на прихильне висвітлення подій.
Сам прем’єр-міністр Ізраїлю заперечує всі звинувачення. Як зазначає видання, якщо розгляд справи буде завершено достроково, Нетаньягу може уникнути засудження, але, ймовірно, йому доведеться залишити свій пост. Водночас, сам політик відкидає таку можливість. Також він відмовився від угоди, яка передбачала визнання провини, але у менших масштабах в обмін на те, що він залишиться поза політикою впродовж семи років
Прихильники Нетаньягу вважають, що примушувати його давати свідчення в суді, коли він керує країною, яка перебуває у стані війни – це смішно.
Нагадаємо
Біньямін Нетаньягу заявив, що перемога у війні над Іраном відкриває нові можливості, зокрема щодо звільнення заручників.