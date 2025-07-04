Всередині ХАМАС сформувалося два табори, які розділилися думками щодо припинення вогню у Газі
Київ • УНН
У ХАМАС виникли розбіжності щодо нової пропозиції США про припинення вогню в Газі. Політичне керівництво за межами Гази підтримує перемир'я, тоді як бойовики в секторі Газа прагнуть продовження бойових дій.
Ісламістське угрупування ХАМАС заявляє, що проводить консультації з іншими палестинськими групами, перш ніж надати офіційну відповідь на останню пропозицію США з приводу призупинення війни в Газі.
Передає УНН із посиланням на ВВС та Guardian.
Деталі
Ісламський рух опору (ХАМАС) заявив у четвер, що проводить зустрічі з іншими палестинськими формуваннями. Мета - обговорення нової пропозиції адміністрації Білого дому відносно припинення вогню у секторі Газа.
Але у структурі ХАМАС спостерігаються різні голоси стосовно поточної ситуації.
Політичне керівництво за межами сектору Газа, яке здебільшого базується в Катарі та Стамбулі, нібито надає перевагу припиненню вогню. За даними джерел Guardian, ті елементи терористичної групи, які все ще активні в секторі Газа, нібито хочуть продовжувати бойові дії.
Завершення цього обговорення та винесенння консолідованного рішення можуть стати передумовою для нових переговорів з Ізраїлем.
Довідково
На цьому тижні стало відомо, що Ізраїль прийняв умови, необхідні для 60-денного припинення вогню, протягом якого сторони працюватимуть над припиненням 20-місячної війни.
Водночас, ізраїльські військові все ще продовжують бомбардувати цілі по всьому сектору Газа.
Нагадаємо
Угруповання ХАМАС розглядає нову пропозицію щодо перемир'я в секторі Гази, передану посередниками з Єгипту та Катару.
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