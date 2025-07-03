ХАМАС розглядає пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Газі

$41.820.04
49.410.42
ukenru
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
18:14 • 8778 перегляди
У США сенатор-республіканець вимагає в Трампа пояснити Конресу призупинення допомоги Україні
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 84635 перегляди
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
2 липня, 13:11 • 68694 перегляди
Україна має зброю до кінця літа: далі можливий критичний момент - Bild
2 липня, 12:33 • 62333 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 113971 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
2 липня, 11:29 • 60121 перегляди
Бойова авіація на межі можливостей: що думають експерти про використання Мі-8 на війні в Україні
2 липня, 09:18 • 49895 перегляди
ЗСУ стримують спроби рф перетнути межу Донецької і Дніпропетровської областей - Генштаб
Ексклюзив
2 липня, 08:30 • 54604 перегляди
"Не злити путіна": політолог пояснив, чим продиктоване рішення США про скорочення постачання озброєння Україні
2 липня, 08:15 • 124524 перегляди
Чи є реальна загроза Дніпру: Буданов озвучив відповідь
2 липня, 07:10 • 42561 перегляди
Відсутність нових санкцій США дозволяє рф поповнювати свій бюджет для війни - NYT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1.3м/с
70%
751мм
Популярнi новини
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема2 липня, 13:43 • 78359 перегляди
Експериментальні морські дрони рф вибухнули, не досягнувши вод України - Буданов2 липня, 14:35 • 3413 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 31291 перегляди
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 20623 перегляди
У Житомирі, ймовірно, стався вибух на АЗС - соцмережі2 липня, 15:40 • 4692 перегляди
Публікації
"Може стати ланкою в корупційній історії": експерт попереджає про наслідки рішення АРМА про передачу "Гуліверу" компанії "Алакор Сіті"
Ексклюзив
2 липня, 14:12 • 84639 перегляди
Україна стикається з правовими ризиками в експлуатації радянської авіатехніки – наявна системна проблема2 липня, 13:43 • 78392 перегляди
Ліки не здешевшали: чому фармреформа лише заплутала ринок2 липня, 13:18 • 95330 перегляди
Без медосвіти, але з "інтересом": як депутат Кузьміних без профільної освіти реформує фармринок
Ексклюзив
2 липня, 11:52 • 113974 перегляди
Благодійність — це не романтика, а відповідальність: Благодійниця Лоліта Кузіна про скандал із Назарієм Гусаковим та довіру до зборів
Ексклюзив
2 липня, 06:24 • 130323 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Шмигаль Денис Анатолійович
Кирило Буданов
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Катар
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Зірка "Зоряного шляху: Ентерпрайз" Пітер-Генрі Шредер помер у віці 90 років2 липня, 14:57 • 20636 перегляди
Педро Паскаль уперше вийшов у світ після суперечки з Роулінг і опинився в епіцентрі уваги фанатів2 липня, 14:39 • 31305 перегляди
Серіал "Ведмідь" отримав продовження на п'ятий сезон2 липня, 12:56 • 40696 перегляди
Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро2 липня, 07:53 • 96718 перегляди
Тейлор Свіфт купує гігантський браслет дружби від New Orleans Eras Tour за $13 тис1 липня, 15:11 • 54299 перегляди
Актуальне
Шахед-136
YouTube
Bild
MIM-104 Patriot
M270 (РСЗВ)

ХАМАС розглядає пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Угруповання ХАМАС розглядає нову пропозицію щодо перемир'я в секторі Гази, передану посередниками з Єгипту та Катару. Ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив про серйозні наміри досягти угоди, тоді як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу закликає до повної ліквідації ХАМАС.

ХАМАС розглядає пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Газі

Угруповання ХАМАС заявило, що розглядає пропозицію щодо припинення вогню в секторі Гази, яку президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схарактеризував як "остаточну". Про це повідомляє агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

У своїй заяві палестинське угруповання повідомило, що розглядає нові пропозиції щодо перемир’я, передані посередниками з Єгипту та Катару. Водночас у ХАМАС заявили, що головною метою залишається досягнення домовленості, яка покладе край війні та передбачатиме повне виведення Ізраїлю з території Гази.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що його країна "серйозно налаштована" досягти угоди про звільнення заручників і припинення вогню.

Є деякі позитивні ознаки. Я не хочу говорити більше на цей момент. Але наша мета - якомога швидше розпочати непрямі переговори

- сказав він під час візиту до Естонії.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню в секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у своїх перших публічних заявах після оголошення Трампа закликав до повної ліквідації ХАМАС.

"ХАМАСу не буде. Не буде „Хамастану". Ми не повернемося до цього. Все скінчено", — заявив він.

Нагадаємо

07 жовтня 2023 року центр і південь Ізраїлю з ранку перебувли під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

У січні 2025 року сторони досягли тимчасового перемир'я, яке передбачало обмін заручниками та ув'язненими, а також збільшення обсягів гуманітарної допомоги для Гази. Однак у березні бойові дії поновилися після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні умов угоди.  

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Reuters
Дональд Трамп
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Естонія
Єгипет
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9