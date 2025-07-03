ХАМАС розглядає пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Газі
Київ • УНН
Угруповання ХАМАС розглядає нову пропозицію щодо перемир'я в секторі Гази, передану посередниками з Єгипту та Катару. Ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив про серйозні наміри досягти угоди, тоді як прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу закликає до повної ліквідації ХАМАС.
Угруповання ХАМАС заявило, що розглядає пропозицію щодо припинення вогню в секторі Гази, яку президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схарактеризував як "остаточну". Про це повідомляє агенція Reuters, передає УНН.
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У своїй заяві палестинське угруповання повідомило, що розглядає нові пропозиції щодо перемир’я, передані посередниками з Єгипту та Катару. Водночас у ХАМАС заявили, що головною метою залишається досягнення домовленості, яка покладе край війні та передбачатиме повне виведення Ізраїлю з території Гази.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що його країна "серйозно налаштована" досягти угоди про звільнення заручників і припинення вогню.
Є деякі позитивні ознаки. Я не хочу говорити більше на цей момент. Але наша мета - якомога швидше розпочати непрямі переговори
Напередодні Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню в секторі Гази.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у своїх перших публічних заявах після оголошення Трампа закликав до повної ліквідації ХАМАС.
"ХАМАСу не буде. Не буде „Хамастану". Ми не повернемося до цього. Все скінчено", — заявив він.
Нагадаємо
07 жовтня 2023 року центр і південь Ізраїлю з ранку перебувли під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".
У січні 2025 року сторони досягли тимчасового перемир'я, яке передбачало обмін заручниками та ув'язненими, а також збільшення обсягів гуманітарної допомоги для Гази. Однак у березні бойові дії поновилися після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні умов угоди.