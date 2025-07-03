ХАМАС розглядає пропозицію Трампа щодо припинення вогню в Газі

Угруповання ХАМАС заявило, що розглядає пропозицію щодо припинення вогню в секторі Гази, яку президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп схарактеризував як "остаточну". Про це повідомляє агенція Reuters, передає УНН.

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У своїй заяві палестинське угруповання повідомило, що розглядає нові пропозиції щодо перемир’я, передані посередниками з Єгипту та Катару. Водночас у ХАМАС заявили, що головною метою залишається досягнення домовленості, яка покладе край війні та передбачатиме повне виведення Ізраїлю з території Гази.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що його країна "серйозно налаштована" досягти угоди про звільнення заручників і припинення вогню.

Є деякі позитивні ознаки. Я не хочу говорити більше на цей момент. Але наша мета - якомога швидше розпочати непрямі переговори - сказав він під час візиту до Естонії.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на необхідні умови для укладення 60-денного припинення вогню в секторі Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у своїх перших публічних заявах після оголошення Трампа закликав до повної ліквідації ХАМАС.

"ХАМАСу не буде. Не буде „Хамастану". Ми не повернемося до цього. Все скінчено", — заявив він.

Нагадаємо

07 жовтня 2023 року центр і південь Ізраїлю з ранку перебувли під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

У січні 2025 року сторони досягли тимчасового перемир'я, яке передбачало обмін заручниками та ув'язненими, а також збільшення обсягів гуманітарної допомоги для Гази. Однак у березні бойові дії поновилися після того, як Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні умов угоди.