ХАМАС рассматривает предложение Трампа о прекращении огня в Газе

Группировка ХАМАС заявила, что рассматривает предложение о прекращении огня в секторе Газа, которое президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп охарактеризовал как "окончательное". Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Детали

В своем заявлении палестинская группировка сообщила, что рассматривает новые предложения о перемирии, переданные посредниками из Египта и Катара. В то же время в ХАМАС заявили, что главной целью остается достижение договоренности, которая положит конец войне и будет предусматривать полный вывод Израиля с территории Газы.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что его страна "серьезно настроена" достичь соглашения об освобождении заложников и прекращении огня.

Есть некоторые позитивные признаки. Я не хочу говорить больше на данный момент. Но наша цель - как можно скорее начать непрямые переговоры - сказал он во время визита в Эстонию.

Накануне Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился на необходимые условия для заключения 60-дневного прекращения огня в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своих первых публичных заявлениях после объявления Трампа призвал к полной ликвидации ХАМАС.

"ХАМАСа не будет. Не будет „Хамастана“. Мы не вернемся к этому. Все кончено", — заявил он.

Напомним

07 октября 2023 года центр и юг Израиля с утра находились под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится "в состоянии войны".

В январе 2025 года стороны достигли временного перемирия, которое предусматривало обмен заложниками и заключенными, а также увеличение объемов гуманитарной помощи для Газы. Однако в марте боевые действия возобновились после того, как Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий соглашения.