Верховный лидер Ирана Хаменеи впервые появился на публике после израильских атак
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после начала израильских атак, приняв участие в траурной церемонии в Тегеране. До этого он публиковал только видеообращения на фоне сообщений о том, что он скрывается в бункере.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после начала израильских атак 13 июня. Об этом сообщает Iran International, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Хаменеи принял участие в траурной церемонии по случаю Мухаррама в своей резиденции в Тегеране.
Издание указывает, что в течение этого времени аятолла публиковал только предварительно записанные видеообращения на фоне сообщений о том, что он скрывается в бункере из соображений безопасности.
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Как известно, 13 июня Тель-Авив начал масштабную военную операцию против Ирана. Ее цель – уничтожить ядерный потенциал Тегерана.
Напомним
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал замену своему военному командованию на случай, если его функционеры погибнут в результате израильских ударов. Также он назначил трех высокопоставленных священнослужителей, которые заменят его, если аятолла сам будет ликвидирован.
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