Верховный лидер Ирана Хаменеи впервые появился на публике после израильских атак

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые появился на публике после начала израильских атак 13 июня. Об этом сообщает Iran International, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Хаменеи принял участие в траурной церемонии по случаю Мухаррама в своей резиденции в Тегеране.

Издание указывает, что в течение этого времени аятолла публиковал только предварительно записанные видеообращения на фоне сообщений о том, что он скрывается в бункере из соображений безопасности.

Хусейния взорвалась (от эмоций), когда прибыл верховный лидер. … Волны этого взрыва достигнут Тель-Авива и Белого дома - мощный всплеск преданности, любви и тоски народа по своему лидеру - описал первое публичное выступление Хаменеи с начала войны с Израилем неназванный член его офиса.

Как известно, 13 июня Тель-Авив начал масштабную военную операцию против Ирана. Ее цель – уничтожить ядерный потенциал Тегерана.

Напомним

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал замену своему военному командованию на случай, если его функционеры погибнут в результате израильских ударов. Также он назначил трех высокопоставленных священнослужителей, которые заменят его, если аятолла сам будет ликвидирован.

Трамп пригрозил Хаменеи повторной бомбардировкой Ирана после его слов о "пощечине Америке"