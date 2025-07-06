Верховний лідер Ірану Хаменеї вперше з'явився на публіці після ізраїльських атак

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вперше з'явився на публіці після початку ізраїльських атак 13 червня. Про це повідомляє Iran International, інформує УНН.

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Зазначається, що Хаменеї взяв участь у жалобній церемонії з нагоди Мухарраму у своїй резиденції в Тегерані.

Видання вказує, що протягом цього часу аятола публікував лише попередньо записані відеозвернення на тлі повідомлень про те, він переховується у бункері з міркувань безпеки.

Хусейнія вибухнула (від емоцій), коли прибув верховний лідер. … Хвилі цього вибуху досягнуть Тель-Авіва та Білого дому - потужний сплеск відданості, любові та туги народу за своїм лідером - описав перший публічний виступ Хаменеї з початку війни з Ізраїлем неназваний член його офісу.

Як відомо, 13 червня Тель-Авів розпочав масштабну військову операцію проти Ірану. Її мета – знищити ядерний потенціал Тегерана.

Нагадаємо

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав заміну своєму військовому командуванню на випадок, якщо його функціонери загинуть внаслідок ізраїльських ударів. Також він призначив трьох високопоставлених священнослужителів, які замінять його, якщо аятола сам буде ліквідований.

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