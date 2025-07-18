Папа Лев XIV закликав захистити місця культу у секторі Газа після атаки ЦАХАЛ на католицьку церкву

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зателефонував Папі Римському Леву XIV після того, як католицька церква Пресвятої Родини в Газі зазнала обстрілів з боку Армії оборони Ізраїля. Під час розмови понтифік ввисловив стурбованість "драматичною гуманітарною ситуацією" в секторі і вказав на нагальність захисту місць культу і всіх людей в Палестині та Ізраїлі, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

Папа Лев XIV, перебуваючи на літньому відпочинку у своїй резиденції в Кастель-Ґандольфо отримав телефонний дзвінок від прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Ця розмова відбулася після того, як учора у четвер ізраїльські військові завдали удару по церкві Пресвятої Родини в Газі, спричинивши загибель трьох осіб і поранення інших перебуваючих у приміщенні людей.

Повідомляється, що під час розмови Папа Лев XIV "поновив свій заклик щодо відновлення переговорного процесу, а також припинення вогню і закінчення війни".

Понтифік також вчергове висловив "стурбованість драматичною гуманітарною ситуацією населення в Газі, нестерпну ціну якої в особливий спосіб платять діти, люди похилого віку і хворі".

В комюніке Святого Престолу також підкреслили, що Папа "вкотре наголосив на невідкладності захисту місць культу, а особливо вірних і всіх людей в Палестині та Ізраїлі".

Доповнення

Нетаньяху заявив, що Ізраїль відновить бойові дії в Секторі Газа, якщо ХАМАС не буде знешкоджено протягом 60 днів. Це умова для постійного припинення вогню, над яким Ізраїль працює спільно з США.

8 липня президент США Дональд Трамп, приймаючи прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху у Вашингтоні, заявив, що, на його думку, переговори про припинення війни в Секторі Газа "йдуть дуже добре".