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Папа Лев XIV закликав захистити місця культу у секторі Газа після атаки ЦАХАЛ на католицьку церкву

Київ • УНН

 • 2174 перегляди

Папа Лев XIV закликав захистити місця культу в Газі після обстрілу католицької церкви Пресвятої Родини ЦАХАЛом, що спричинило загибель трьох осіб. Понтифік висловив стурбованість гуманітарною ситуацією та наголосив на необхідності припинення вогню.

Папа Лев XIV закликав захистити місця культу у секторі Газа після атаки ЦАХАЛ на католицьку церкву

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зателефонував Папі Римському Леву XIV після того, як католицька церква Пресвятої Родини в Газі зазнала обстрілів з боку Армії оборони Ізраїля. Під час розмови понтифік ввисловив стурбованість "драматичною гуманітарною ситуацією" в секторі і вказав на нагальність захисту місць культу і всіх людей в Палестині та Ізраїлі, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

Папа Лев XIV, перебуваючи на літньому відпочинку у своїй резиденції в Кастель-Ґандольфо отримав телефонний дзвінок від прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. Ця розмова відбулася після того, як учора у четвер ізраїльські військові завдали удару по церкві Пресвятої Родини в Газі, спричинивши загибель трьох осіб і поранення інших перебуваючих у приміщенні людей.

Повідомляється, що під час розмови Папа Лев XIV "поновив свій заклик щодо відновлення переговорного процесу, а також припинення вогню і закінчення війни".

Понтифік також вчергове висловив "стурбованість драматичною гуманітарною ситуацією населення в Газі, нестерпну ціну якої в особливий спосіб платять діти, люди похилого віку і хворі".

В комюніке Святого Престолу також підкреслили, що Папа "вкотре наголосив на невідкладності захисту місць культу, а особливо вірних і всіх людей в Палестині та Ізраїлі".

Доповнення

Нетаньяху заявив, що Ізраїль відновить бойові дії в Секторі Газа, якщо ХАМАС не буде знешкоджено протягом 60 днів. Це умова для постійного припинення вогню, над яким Ізраїль працює спільно з США.

8 липня президент США Дональд Трамп, приймаючи прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху у Вашингтоні, заявив, що, на його думку, переговори про припинення війни в Секторі Газа "йдуть дуже добре".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Палестинська держава
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