Папа Лев XIV призвал защитить места культа в секторе Газа после атаки ЦАХАЛ на католическую церковь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Папе Римскому Льву XIV после того, как католическая церковь Святого Семейства в Газе подверглась обстрелу со стороны Армии обороны Израиля. Во время разговора понтифик выразил обеспокоенность «драматической гуманитарной ситуацией» в секторе и указал на неотложность защиты мест культа и всех людей в Палестине и Израиле, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Папа Лев XIV, находясь на летнем отдыхе в своей резиденции в Кастель-Гандольфо, получил телефонный звонок от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Этот разговор состоялся после того, как вчера, в четверг, израильские военные нанесли удар по церкви Святого Семейства в Газе, что привело к гибели трех человек и ранениям других находившихся в помещении людей.

Сообщается, что во время разговора Папа Лев XIV «возобновил свой призыв к возобновлению переговорного процесса, а также к прекращению огня и окончанию войны».

Понтифик также в очередной раз выразил «обеспокоенность драматической гуманитарной ситуацией населения в Газе, невыносимую цену которой особым образом платят дети, пожилые люди и больные».

В коммюнике Святого Престола также подчеркнули, что Папа «в очередной раз подчеркнул неотложность защиты мест культа, а особенно верующих и всех людей в Палестине и Израиле».

Дополнение

Нетаньяху заявил, что Израиль возобновит боевые действия в Секторе Газа, если ХАМАС не будет обезврежен в течение 60 дней. Это условие для постоянного прекращения огня, над которым Израиль работает совместно с США.

8 июля президент США Дональд Трамп, принимая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне, заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в Секторе Газа «идут очень хорошо».