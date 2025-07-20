ЦАХАЛ впервые начнет наземные военные операции в центральной части Газы

Армия обороны Израиля издает новое предупреждение об эвакуации для палестинцев, проживающих на юго-западе Дейр-эль-Бала в центральном секторе Газы. Это связано с тем, что впервые с начала войны ЦАХАЛ собирается начать наземные операции в городе, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Армия обороны Израиля продолжает действовать с большой силой, чтобы уничтожить возможности и террористическую инфраструктуру противника в этом районе, расширяя свою деятельность на территорию, где она ранее не действовала - сообщил арабоязычный представитель ЦАХАЛ полковник Авихай Адраи в эфире X.

Гражданским приказано направляться на юг в район Маваси на побережье. Это впервые с начала войны, когда ЦАХАЛ выдала предупреждение об эвакуации для района Дейр-эль-Бала, одного из немногих мест в секторе, где военные не действовали с наземными силами.

ЦАХАЛ избегала наземных операций в районах, где, как считали израильские военные, ХАМАС держит заложников, чтобы не подвергать их опасности, поскольку террористическая группировка пообещала казнить пленных, если войска приблизятся.

По оценкам ЦАХАЛ по состоянию на май, во всей центральной части Газы проживает около 350 000 палестинцев. Сколько из них находится в недавно эвакуированной зоне, неизвестно.

Дополнение

Папа Лев XIV призвал защитить места культа в Газе после обстрела католической церкви Пресвятой Семьи ЦАХАЛом, что привело к гибели трех человек. Понтифик выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией и подчеркнул необходимость прекращения огня.

Министр обороны Израиля поручил военным разработать "гуманитарный город" на руинах Рафаха для размещения более 2 миллионов палестинцев. По словам министра, палестинцы будут проходить проверку на принадлежность к ХАМАС и не смогут покинуть зону.