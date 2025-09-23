Иран "не поддастся давлению" по ядерному вопросу — Хаменеи
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна не поддастся давлению по обогащению урана, подчеркивая, что Тегерану не нужно ядерное оружие. Президент США Дональд Трамп ранее предлагал сотрудничество в обмен на приостановку ядерной программы Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не поддастся давлению по обогащению урана, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Хаменеи ответил, что Ирану не нужно ядерное оружие, и Тегеран не намерен его производить.
"Иран не поддастся давлению по обогащению урана", – говорит Хаменеи.
Добавим
Президент США Дональд Трамп долго говорил во время своей сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Ирану, заявив: "Моя позиция очень проста".
"Нельзя позволить спонсору терроризма номер один в мире обладать самым опасным оружием", – сказал Трамп.
Он добавил, что после вступления в должность в январе он направил Верховному лидеру Ирана аятолле Хаменеи предложение полного сотрудничества в обмен на приостановку ядерной программы Ирана.
Президент США заявил, что большинство высших военных лидеров Ирана сейчас мертвы, и говорил об "уничтожении" ядерного потенциала Ирана ударом США по объектам в начале этого года.
