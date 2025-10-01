Иран готовится увеличить дальность ракет: ответ на западные требования - Reuters

$41.140.18
Эксклюзив
15:19 • 1862 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 5084 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 19760 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 17646 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 17396 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 52854 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40211 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 31156 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48481 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25602 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
1 октября, 07:33 • 37710 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico
1 октября, 08:02 • 22650 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel
1 октября, 08:09 • 28713 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58 • 23472 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодня
10:37 • 16146 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 1854 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 11706 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 19752 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 14908 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 16217 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в Голливуде
09:58 • 23550 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляске
1 октября, 07:33 • 37783 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды
30 сентября, 18:48 • 25658 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены
30 сентября, 14:16 • 29134 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов
30 сентября, 09:59 • 39159 просмотра
Иран готовится увеличить дальность ракет: ответ на западные требования - Reuters

Киев • УНН

 • 970 просмотра

Высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции заявил о возможном увеличении дальности иранских ракет до любой необходимой точки. Это ответ на требования Запада ограничить ракетные возможности Тегерана, которые сейчас достигают 2000 км.

Иран готовится увеличить дальность ракет: ответ на западные требования - Reuters

Высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммаджафар Асади заявил, что дальность действия иранских ракет будет увеличена "до любой необходимой точки". Такое заявление он сделал в среду полуофициальному агентству Fars в ответ на требования Запада ограничить ракетные возможности Тегерана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Иранские чиновники объясняют, что требования США и некоторых европейских стран относительно ограничений на ракеты стали одним из препятствий для достижения нового ядерного соглашения. Запад опасается, что обогащение урана в Иране может привести к созданию атомной боеголовки, а ракеты – стать средством ее доставки. Тегеран эти опасения отрицает, подчеркивая оборонный характер своей программы.

В настоящее время дальность иранских ракет достигает около 2 000 км, что по официальным данным достаточно для "защиты страны" и покрытия территории Израиля. Однако из-за атак израильских самолетов на пусковые установки на западе Ирана в июне ракеты теперь запускали с востока, что требует большей дальности.

Иран на пороге санкций: последняя попытка переговоров с ЕС не принесла результатов24.09.25, 09:23 • 2740 просмотров

Асади подчеркнул, что мощность и дальность полета иранских ракет позволила ограничить продолжительность войны, начатой Израилем в июне, до 12 дней. За это время Тегеран ответил сотнями ракетных запусков по территории Израиля.

Накануне эскалации после атак на ядерные объекты Ирана и удара на американскую базу Аль-Удейд в Катаре президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, завершив конфликт, в котором обе стороны – Иран и Израиль заявили о победе.

Иран "не поддастся давлению" по ядерному вопросу — Хаменеи23.09.25, 22:15 • 3394 просмотра

Степан Гафтко

