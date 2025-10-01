Иран готовится увеличить дальность ракет: ответ на западные требования - Reuters

Высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммаджафар Асади заявил, что дальность действия иранских ракет будет увеличена "до любой необходимой точки". Такое заявление он сделал в среду полуофициальному агентству Fars в ответ на требования Запада ограничить ракетные возможности Тегерана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Иранские чиновники объясняют, что требования США и некоторых европейских стран относительно ограничений на ракеты стали одним из препятствий для достижения нового ядерного соглашения. Запад опасается, что обогащение урана в Иране может привести к созданию атомной боеголовки, а ракеты – стать средством ее доставки. Тегеран эти опасения отрицает, подчеркивая оборонный характер своей программы.

В настоящее время дальность иранских ракет достигает около 2 000 км, что по официальным данным достаточно для "защиты страны" и покрытия территории Израиля. Однако из-за атак израильских самолетов на пусковые установки на западе Ирана в июне ракеты теперь запускали с востока, что требует большей дальности.

Асади подчеркнул, что мощность и дальность полета иранских ракет позволила ограничить продолжительность войны, начатой Израилем в июне, до 12 дней. За это время Тегеран ответил сотнями ракетных запусков по территории Израиля.

Накануне эскалации после атак на ядерные объекты Ирана и удара на американскую базу Аль-Удейд в Катаре президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, завершив конфликт, в котором обе стороны – Иран и Израиль заявили о победе.

