Иран готовится увеличить дальность ракет: ответ на западные требования - Reuters
Киев • УНН
Высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции заявил о возможном увеличении дальности иранских ракет до любой необходимой точки. Это ответ на требования Запада ограничить ракетные возможности Тегерана, которые сейчас достигают 2000 км.
Высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Мохаммаджафар Асади заявил, что дальность действия иранских ракет будет увеличена "до любой необходимой точки". Такое заявление он сделал в среду полуофициальному агентству Fars в ответ на требования Запада ограничить ракетные возможности Тегерана. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Иранские чиновники объясняют, что требования США и некоторых европейских стран относительно ограничений на ракеты стали одним из препятствий для достижения нового ядерного соглашения. Запад опасается, что обогащение урана в Иране может привести к созданию атомной боеголовки, а ракеты – стать средством ее доставки. Тегеран эти опасения отрицает, подчеркивая оборонный характер своей программы.
В настоящее время дальность иранских ракет достигает около 2 000 км, что по официальным данным достаточно для "защиты страны" и покрытия территории Израиля. Однако из-за атак израильских самолетов на пусковые установки на западе Ирана в июне ракеты теперь запускали с востока, что требует большей дальности.
Асади подчеркнул, что мощность и дальность полета иранских ракет позволила ограничить продолжительность войны, начатой Израилем в июне, до 12 дней. За это время Тегеран ответил сотнями ракетных запусков по территории Израиля.
Накануне эскалации после атак на ядерные объекты Ирана и удара на американскую базу Аль-Удейд в Катаре президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, завершив конфликт, в котором обе стороны – Иран и Израиль заявили о победе.
