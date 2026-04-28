Украина потребует объяснений от Египта из-за нового судна с краденым зерном – МИД
Киев • УНН
Украина обратится к Египту из-за прибытия судна с краденым зерном. Ранее Каир официально обещал Киеву не принимать такие российские грузы.
Украина в ближайшее время обратится к Египту из-за нового случая прибытия судна с зерном, которое, по данным Киева, было вывезено россией с оккупированных территорий. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий на онлайн-брифинге, передает УНН.
По его словам, ранее Каир заверял Украину, что такие грузы принимать не будет.
Мы получали заверения и до того, и на уровне лидеров, что Египет такие грузы принимать не будет
В то же время сейчас, по словам дипломата, одно из судов уже прибыло или прибывает в Египет.
Будем спрашивать у египетской стороны, что происходит
