Украина потребует объяснений от Египта из-за нового судна с краденым зерном – МИД

Украина в ближайшее время обратится к Египту из-за нового случая прибытия судна с зерном, которое, по данным Киева, было вывезено россией с оккупированных территорий. Об этом сказал спикер МИД Георгий Тихий на онлайн-брифинге, передает УНН.

По его словам, ранее Каир заверял Украину, что такие грузы принимать не будет.

Мы получали заверения и до того, и на уровне лидеров, что Египет такие грузы принимать не будет