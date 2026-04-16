Реформа Трудового кодекса невозможна без публичного диалога между властью, работодателями и работниками – эксперт
Украина вынесет обсуждение российской атаки на заседание Совбеза ООН - глава МИД
Запрет гаджетов в школах - что говорит образовательный омбудсмен
Как судебные дела против врачей влияют на медицинскую систему - объясняет эксперт
Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полиция
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Украина требует от Израиля арестовать партию украденного украинского зерна, прибывшего на судне ABINSK

Киев • УНН

Киев призывает Израиль арестовать партию украинского зерна, которую судно ABINSK доставило в порт Хайфа. МИД направил запрос о правовой помощи.

Официальный Киев призывает Израиль арестовать партию краденого украинского зерна, находящегося на борту судна "ABINSK", зашедшего в порт Хайфа, передает УНН со ссылкой на МИД.

Министерство иностранных дел Украины внимательно отслеживает ситуацию, связанную с заходом судна "ABINSK" в порт Хайфа, Государство Израиль, и перевозкой им груза пшеницы, который, по имеющейся информации, происходит с временно оккупированных территорий Украины.

Украинская сторона заблаговременно, в частности 23 марта, информировала израильских партнеров о судне "ABINSK" и возможном происхождении груза с временно оккупированных территорий Украины, а также подчеркивала недопустимость импортных операций с такой продукцией. Были получены заверения относительно надлежащего реагирования. В то же время вызывает беспокойство, что несмотря на предоставленную информацию и контакты между сторонами, 12–14 апреля судну была разрешена разгрузка в порту Хайфа

В МИД добавили, что украинская сторона рассматривает судно "ABINSK" как такое, которое может быть вовлечено в деятельность "теневого флота", который государство-агрессор использует для незаконного вывоза, транспортировки и реализации похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий и, в конечном итоге, финансирования войны против Украины.

На основании материалов Офиса Генерального прокурора Украины, включая постановление украинского суда об аресте судна и груза в рамках соответствующего уголовного производства, украинская сторона незамедлительно направила запрос о международной правовой помощи в Государство Израиль. МИД Украины выражает надежду на плодотворное и конструктивное взаимодействие между компетентными органами Украины и Государства Израиль, надлежащее рассмотрение запроса и применение соответствующих правовых механизмов в рамках израильской юрисдикции

МИД Украины и Посольство Украины в Государстве Израиль находятся в постоянном контакте с МИД Израиля и израильскими компетентными органами власти с целью обеспечения надлежащих шагов.

МИД Украины ожидает, что израильская сторона примет взвешенное и правомерное решение и удовлетворит соответствующее ходатайство украинской стороны, в частности арестует указанную партию зерна, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем

В ведомстве подчеркнули, что Украина последовательно работает над привлечением к ответственности всех причастных к незаконному вывозу украинских ресурсов с временно оккупированных территорий и призывает международных партнеров к принципиальной позиции в недопущении подобных практик.

Антонина Туманова

