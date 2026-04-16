Украина требует от Израиля арестовать партию украденного украинского зерна, прибывшего на судне ABINSK

Официальный Киев призывает Израиль арестовать партию краденого украинского зерна, находящегося на борту судна "ABINSK", зашедшего в порт Хайфа, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Министерство иностранных дел Украины внимательно отслеживает ситуацию, связанную с заходом судна "ABINSK" в порт Хайфа, Государство Израиль, и перевозкой им груза пшеницы, который, по имеющейся информации, происходит с временно оккупированных территорий Украины.

Украинская сторона заблаговременно, в частности 23 марта, информировала израильских партнеров о судне "ABINSK" и возможном происхождении груза с временно оккупированных территорий Украины, а также подчеркивала недопустимость импортных операций с такой продукцией. Были получены заверения относительно надлежащего реагирования. В то же время вызывает беспокойство, что несмотря на предоставленную информацию и контакты между сторонами, 12–14 апреля судну была разрешена разгрузка в порту Хайфа - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что украинская сторона рассматривает судно "ABINSK" как такое, которое может быть вовлечено в деятельность "теневого флота", который государство-агрессор использует для незаконного вывоза, транспортировки и реализации похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий и, в конечном итоге, финансирования войны против Украины.

На основании материалов Офиса Генерального прокурора Украины, включая постановление украинского суда об аресте судна и груза в рамках соответствующего уголовного производства, украинская сторона незамедлительно направила запрос о международной правовой помощи в Государство Израиль. МИД Украины выражает надежду на плодотворное и конструктивное взаимодействие между компетентными органами Украины и Государства Израиль, надлежащее рассмотрение запроса и применение соответствующих правовых механизмов в рамках израильской юрисдикции - говорится в сообщении.

МИД Украины и Посольство Украины в Государстве Израиль находятся в постоянном контакте с МИД Израиля и израильскими компетентными органами власти с целью обеспечения надлежащих шагов.

МИД Украины ожидает, что израильская сторона примет взвешенное и правомерное решение и удовлетворит соответствующее ходатайство украинской стороны, в частности арестует указанную партию зерна, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Украина последовательно работает над привлечением к ответственности всех причастных к незаконному вывозу украинских ресурсов с временно оккупированных территорий и призывает международных партнеров к принципиальной позиции в недопущении подобных практик.

