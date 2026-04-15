Российскому судну с краденым украинским зерном разрешили швартовку в израильском порту, с Израилем поговорили - МИД
Киев • УНН
Главы МИД Украины и Израиля обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и развитие событий. Сибига подчеркнул недопустимость приема судов с краденым зерном.
Российскому судну с украденным украинским зерном разрешили пришвартоваться в израильском порту, сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига, указав, что поднял этот вопрос во время телефонных переговоров с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, пишет УНН.
Детали
"Я провел разговор со своим израильским коллегой Гидеоном Сааром по широкому кругу двусторонних вопросов. Мы сосредоточились, в частности, на вопросах безопасности и ситуации на Ближнем Востоке, обменявшись мнениями относительно возможного дальнейшего развития событий", - указал Сибига в X.
Я также обратил внимание на российское судно, которое перевозило зерно, украденное из Украины, и которому было разрешено пришвартоваться в одном из портов Израиля. Я подчеркнул, что незаконный экспорт украденной украинской сельскохозяйственной продукции является частью более широких военных усилий россии. Такая незаконная торговля украденными товарами не должна допускаться
По его словам, стороны "подтвердили взаимную заинтересованность в продвижении двусторонней повестки дня и поддержании активного диалога, в частности по вопросам безопасности". "Мы договорились оставаться на тесной связи", – отметил глава МИД Украины.
