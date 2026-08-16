Ураган «Лала» обрушил на Гавайи наводнения и оползни, есть погибший и разрушенные дома

Ураган первой категории «Лала» вызвал на Гаваях внезапные наводнения и оползни, которые разрушили несколько домов, а один человек погиб в результате автомобильной аварии. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

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Больше всего от стихии пострадал Большой остров, которого ураган обошёл, не выйдя непосредственно на сушу. В прибрежных общинах Наалеху и Вайохину несколько домов были сорваны с фундаментов, после чего начались поисково-спасательные работы.

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Несмотря на то, что центр шторма не пересёк побережье, местами выпало до 89 см осадков. Мощные потоки воды сходили с горных склонов, вызывая наводнения и оползни.

На Гаваях продолжаются спасательные работы

Округ Гавайи сообщил, что глаз шторма прошёл примерно в 48 км от Южной точки Большого острова. Офис Национальной метеорологической службы США в Гонолулу получил сообщения о двух домах, смытых сильными дождями.

Что делает это очень сложным, так это то, что здесь стремительный поток воды, есть мусор, на дороге лежат валуны, и темно - сказал мэр округа Кимо Аламеда.

Около 180 военнослужащих Национальной гвардии Гавайев привлекли к реагированию на последствия стихии. По данным PowerOutage, около 219 тысяч потребителей остались без электроэнергии. Три больницы работали на резервных генераторах, а из-за непогоды задержали 190 авиарейсов.

Шторм продолжает представлять опасность

После того как скорость ветра «Лалы» достигла 145 км/ч, в воскресенье шторм ослаб до тропического. Скорость ветра снизилась примерно до 108 км/ч, однако предупреждения о тропическом шторме оставались в силе для всех восьми основных островов Гавайев.

Ожидается, что «Лала» принесёт дополнительные осадки от 4 до 8 дюймов на Большом острове и наветренной части Мауи, с максимальным количеством осадков от 30 до 35 дюймов - сообщили в Национальном центре по ураганам США.

Власти предупредили о сохранении опасности новых наводнений и оползней. В последний раз мощный ураган непосредственно обрушивался на Гавайи в 1992 году, когда ураган четвёртой категории «Иники» стал причиной шести смертей и нанёс ущерб примерно на 3 миллиарда долларов.

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