Тропический шторм "Кристобаль" сформировался у Азорских островов, Гавайям угрожает циклон
Киев • УНН
В среду в Атлантике сформировался тропический шторм "Кристобаль" к западу от Азорских островов, который рассеется в четверг. В Тихом океане потенциальный циклон One-C может усилиться до шторма и приблизиться к Гавайям к концу пятницы, угрожая наводнениями.
Тропический шторм «Кристобаль» сформировался в среду в Атлантическом океане к западу от Азорских островов, и, по прогнозам синоптиков, в эти выходные тихоокеанская штормовая система может угрожать Гавайям, передает УНН со ссылкой на AP.
Национальный центр наблюдения за ураганами в Майами сообщил, что никаких предупреждений или уведомлений для прибрежных районов не действовало, и ожидается, что шторм рассеется в четверг.
«Кристобаль» находился примерно в 1416 километрах к западу от Азорских островов, максимальная скорость устойчивого ветра составляла 72 км/ч. Он двигался на восток.
Тем временем в Тихом океане Национальный центр наблюдения за ураганами начал выпускать предупреждения о потенциальном тропическом циклоне One-C, который находился примерно в 1609 километрах к восток-юго-востоку от Гавайских островов, скорость ветра составляла 56 км/ч.
Национальный центр наблюдения за ураганами сообщил, что система движется на запад и, как ожидается, усилится до тропического шторма, прежде чем приблизится к Гавайским островам к концу пятницы. По прогнозам синоптиков, к утру четверга для островов, вероятно, потребуется объявить предупреждение об урагане или тропическом шторме.
По прогнозам, система может принести от 5 до 10 дюймов (от 13 до 25 сантиметров) осадков на островную цепь, а возможно, и до 20 дюймов (51 сантиметра). Это может привести к наводнениям и оползням, сообщила Национальная метеорологическая служба (NHC).