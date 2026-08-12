Тропический шторм "Кристобаль" сформировался у Азорских островов, Гавайям угрожает циклон

В среду в Атлантике сформировался тропический шторм "Кристобаль" к западу от Азорских островов, который рассеется в четверг. В Тихом океане потенциальный циклон One-C может усилиться до шторма и приблизиться к Гавайям к концу пятницы, угрожая наводнениями.