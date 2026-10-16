Папа Лев обсудил с путиным сложную гуманитарную ситуацию в Олешках и призвал к прекращению огня

Папа Лев провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным и выразил "глубокую обеспокоенность сложной гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области" и призвал к прекращению огня, передает УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

В пятницу во второй половине дня пресс-служба Святого престола опубликовала заявление, в котором сообщается, что Папа Лев XIV провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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"Во время разговора Святейший Отец выразил глубокую обеспокоенность сложной гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", — говорится в заявлении.

"В завершение Святейший Отец подтвердил приверженность Святого престола содействию диалогу и миру", — отмечается в сообщении.

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