Не только Олешки, но и отсутствие предупреждений партнеров о баллистических атаках РФ — о чем Зеленский говорил с Папой

$44.860.0250.500.19
ukenru
20:33 • 20163 просмотра
Они могли бы сделать гораздо больше: Трамп «похвалил» Россию за её действия в Украине
18:19 • 25509 просмотра
Нарушил закон о мобилизации и открыл огонь во время проверки в ТЦК — что известно о «Печерском стрелке»
19 октября, 17:27 • 35141 просмотра
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря
19 октября, 16:25 • 25965 просмотра
Часть Украины 20 октября будет жить по графикам отключений — сколько очередей останется без света
19 октября, 15:28 • 26668 просмотра
Где в Украине пройдут дожди, а где будут господствовать туманы — синоптики дали прогноз на 20 октября
19 октября, 15:09 • 22435 просмотра
"Достаём двойные листы" — Астафьева иронично ответила на хейт из-за Радиодиктанта и дополнила пост эффектными фотоPhoto
19 октября, 14:30 • 18525 просмотра
Минобороны США откладывает «жизненно необходимые поставки» для Украины — Зеленский
19 октября, 13:58 • 14603 просмотра
ЕС не отменит никакие санкции против рф до прекращения россией войны - Еврокомиссия
19 октября, 13:25 • 14350 просмотра
28 подстанций и объектов энергетики поражены после новой волны российских атак — Зеленский
19 октября, 12:59 • 13870 просмотра
В Донецкой области с 1 ноября введут длительный комендантский час — сколько он продлится и будут ли исключения
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.1м/с
94%
759мм
Популярные новости
В Германии нашли амулет с молитвой к Иисусу, который может изменить представления о раннем христианстве19 октября, 15:19 • 21043 просмотра
Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 октября, 16:10 • 15580 просмотра
Модель Сахара Рей, у которой был роман с Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет19 октября, 16:33 • 23150 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 15412 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда17:50 • 13702 просмотра
публикации
Смогут ли работодатели заставлять работать во время «жёлтой» тревоги: новые правила вступят в силу уже 4 декабря19 октября, 17:27 • 35150 просмотра
Обменная карта, прописка, договор с врачом: что на самом деле могут требовать родильные дома от беременной19 октября, 12:11 • 40788 просмотра
Эффект домино: как удары по дата-центрам парализуют российский бизнес
Эксклюзив
19 октября, 11:26 • 39390 просмотра
Против сокращения бронирования выступают оружейники, шахтёры и депутаты: прислушается ли правительство19 октября, 10:00 • 46415 просмотра
Затягивание дела о врачебной халатности врачей Odrex: грозит ли судье дисциплинарная ответственность?
Эксклюзив
19 октября, 09:26 • 36723 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Эди Рама
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Херсонская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Покинул расположение сборной Португалии — Роналду оштрафовали на 255 евро и дисквалифицировали на 30 дней20:02 • 11051 просмотра
Чёрный медведь "заглянул" в библиотеку в США — полакомился закусками и съел банку мёда17:50 • 13758 просмотра
"Каждый день буду скучать" — Ариана Гранде скорбит по 17-летней собаке КокоPhoto19 октября, 16:45 • 15460 просмотра
Модель Сахара Рей, у которой был роман с Джастином Бибером, умерла в возрасте 34 лет19 октября, 16:33 • 23240 просмотра
Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4PhotoVideo19 октября, 16:10 • 15628 просмотра
Актуальное
Старлинк
Шахед-136
Хранитель
MIM-104 Patriot
The Washington Post

Не только Олешки, но и отсутствие предупреждений партнеров о баллистических атаках РФ — о чем Зеленский говорил с Папой

Киев • УНН

 • 2050 просмотра

Зеленский обсудил с Папой Львом XIV эскалацию со стороны РФ, гуманитарную катастрофу в Олешках и отсутствие предупреждений о баллистических атаках.

Не только Олешки, но и отсутствие предупреждений партнеров о баллистических атаках РФ — о чем Зеленский говорил с Папой
Владимир Зеленский. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Папой Римским Львом XIV — речь шла не только об оккупированных Олешках, но и о вызовах безопасности и отсутствии предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках, передает УНН.

Говорил с Папой Римским Львом XIV и пожелал Его Святейшеству полного и скорейшего восстановления после операции. Мы благодарны за то, что даже в этот непростой личный период Его Святейшество помнит об Украине и молится за наших людей 

- сообщил Президент. 

Зеленский отметил — подробно рассказал о ситуации с российской эскалацией, постоянных ударах России по украинским городам и общинам.

Говорили и о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках. Работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решения. Его Святейшество проинформировал о контактах с российской стороной по этому поводу 

- добавил глава государства.

Кроме того, говорили также обо всех вызовах и угрозах безопасности, которые сейчас существуют, в частности о периодическом отсутствии предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках, что уже происходило трижды за последнее время.

Президент Украины поблагодарил Его Святейшество за поддержку и все усилия ради достижения достойного мира.

Папа Лев обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Олешках19.10.26, 19:59 • 2902 просмотра

Напомним

Папа Лев провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным и выразил "глубокую обеспокоенность сложной гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области" и призвал к прекращению огня

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Взрывы
Война в Украине
Владимир Путин
Папа Лев XIV
Олешки
Херсонская область
Владимир Зеленский
Украина