Не только Олешки, но и отсутствие предупреждений партнеров о баллистических атаках РФ — о чем Зеленский говорил с Папой

Владимир Зеленский. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Папой Римским Львом XIV — речь шла не только об оккупированных Олешках, но и о вызовах безопасности и отсутствии предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках, передает УНН.

Говорил с Папой Римским Львом XIV и пожелал Его Святейшеству полного и скорейшего восстановления после операции. Мы благодарны за то, что даже в этот непростой личный период Его Святейшество помнит об Украине и молится за наших людей - сообщил Президент.

Зеленский отметил — подробно рассказал о ситуации с российской эскалацией, постоянных ударах России по украинским городам и общинам.

Говорили и о гуманитарной катастрофе во временно оккупированных Олешках. Работаем над тем, чтобы помочь нашим людям там. Готовим решения. Его Святейшество проинформировал о контактах с российской стороной по этому поводу - добавил глава государства.

Кроме того, говорили также обо всех вызовах и угрозах безопасности, которые сейчас существуют, в частности о периодическом отсутствии предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках, что уже происходило трижды за последнее время.

Президент Украины поблагодарил Его Святейшество за поддержку и все усилия ради достижения достойного мира.

Папа Лев обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Олешках

Напомним

Папа Лев провел телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным и выразил "глубокую обеспокоенность сложной гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области" и призвал к прекращению огня.