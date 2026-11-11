У Перу встановили 14-метрову статую Папи Лева XIV напередодні візиту Понтифіка
Київ • УНН
У Кальяо відкрили 14-метровий монумент Папі Леву XIV напередодні його візиту до Перу. Статуя виготовлена зі сталі, скловолокна та смоли.
У Перу встановили найвищу статую Папи Римського Лева XIV висотою 14 метрів. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що скульптура зроблена зі сталі, скловолокна та смоли. Вона розташована у Кальяо - портовому місті неподалік столиці Ліми. Монумент відкрили напередодні візиту Понтифіка, який має прибути 11 листопада.
Прибуття Папи Лева до Перу в середу завершить його 12-денний тур по трьох країнах: Уругваю, Аргентині та Перу. Це його перша поїздка до Південної Америки як Папи Римського та повернення до регіону, де він роками служив місіонером. 71-річний понтифік використав цю поїздку, щоб закликати до більшої єдності в політично розділеному регіоні та вирішити низку соціальних, економічних та екологічних питань
Нагадаємо
Близько 30 тисяч людей зустріли Папу Лева в Монтевідео під час першого візиту понтифіка до Уругваю з 1988 року.
Папа Лев обговорив із Зеленським гуманітарну ситуацію в Олешках19.10.26, 19:59 • 4750 переглядiв