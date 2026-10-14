Папі видалили злоякісну пухлину легені, ніч у лікарні минула спокійно - Ватикан

У Папи Римського Лева XIV виявили аденокарциному - злоякісну пухлину - легені і напередодні, 13 жовтня, провели успішну операцію з її повного видалення в римській лікарні. Ніч Папи у лікарні минула спокійно. Про це пише УНН з посиланням на Vatican News.

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"Ніч для Папи минула спокійно. Додаткова інформація буде надана пізніше сьогодні", - повідомили вранці 14 жовтня у пресслужбі Святого Престолу.

Як зазначається, госпіталізованому в римській лікарні Аґостіно Джемеллі Папі Леву XIV напередодні після обіду "зробили операцію з повного видалення аденокарциноми легені".

"Операція пройшла без ускладнень і завершилася успішно, тривала близько 90 хвилин", як повідомлялося вчора ввечері в медичному бюлетені.

Там зазначалося, що Папі "було видалено нижню частку правої легені за допомогою відеоасистованої техніки".

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