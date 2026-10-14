Папі видалили злоякісну пухлину легені, ніч у лікарні минула спокійно - Ватикан
Київ • УНН
У Папи Лева XIV виявили аденокарциному правої легені. 13 жовтня пухлину повністю видалили за 90 хвилин без ускладнень.
У Папи Римського Лева XIV виявили аденокарциному - злоякісну пухлину - легені і напередодні, 13 жовтня, провели успішну операцію з її повного видалення в римській лікарні. Ніч Папи у лікарні минула спокійно. Про це пише УНН з посиланням на Vatican News.
Деталі
"Ніч для Папи минула спокійно. Додаткова інформація буде надана пізніше сьогодні", - повідомили вранці 14 жовтня у пресслужбі Святого Престолу.
Як зазначається, госпіталізованому в римській лікарні Аґостіно Джемеллі Папі Леву XIV напередодні після обіду "зробили операцію з повного видалення аденокарциноми легені".
"Операція пройшла без ускладнень і завершилася успішно, тривала близько 90 хвилин", як повідомлялося вчора ввечері в медичному бюлетені.
Там зазначалося, що Папі "було видалено нижню частку правої легені за допомогою відеоасистованої техніки".
Папі Римському Леву XIV зробили операцію на легенях: що відомо про його стан13.10.26, 22:54 • 5590 переглядiв