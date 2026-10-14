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У Папы удалили злокачественную опухоль лёгкого, ночь в больнице прошла спокойно - Ватикан

Киев • УНН

 • 4048 просмотра

У Папы Льва XIV обнаружили аденокарциному правого лёгкого. 13 октября опухоль полностью удалили за 90 минут без осложнений.

У Папы удалили злокачественную опухоль лёгкого, ночь в больнице прошла спокойно - Ватикан

У Папы Римского Льва XIV обнаружили аденокарциному — злокачественную опухоль — лёгкого, и накануне, 13 октября, в римской больнице ему успешно провели операцию по её полному удалению. Ночь Папы в больнице прошла спокойно. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

"Ночь для Папы прошла спокойно. Дополнительная информация будет предоставлена сегодня позднее", — сообщили утром 14 октября в пресс-службе Святого престола.

Как отмечается, госпитализированному в римской больнице Агостино Джемелли Папе Льву XIV накануне после обеда "провели операцию по полному удалению аденокарциномы лёгкого".

"Операция прошла без осложнений и завершилась успешно, она длилась около 90 минут", — сообщалось вчера вечером в медицинском бюллетене.

Там отмечалось, что Папе "удалили нижнюю долю правого лёгкого с помощью видеоассистированной техники".

Папе Римскому Льву XIV сделали операцию на легких: что известно о его состоянии13.10.26, 22:54 • 6570 просмотров

Юлия Шрамко

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