У Папы удалили злокачественную опухоль лёгкого, ночь в больнице прошла спокойно - Ватикан
Киев • УНН
У Папы Льва XIV обнаружили аденокарциному правого лёгкого. 13 октября опухоль полностью удалили за 90 минут без осложнений.
У Папы Римского Льва XIV обнаружили аденокарциному — злокачественную опухоль — лёгкого, и накануне, 13 октября, в римской больнице ему успешно провели операцию по её полному удалению. Ночь Папы в больнице прошла спокойно. Об этом пишет УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
"Ночь для Папы прошла спокойно. Дополнительная информация будет предоставлена сегодня позднее", — сообщили утром 14 октября в пресс-службе Святого престола.
Как отмечается, госпитализированному в римской больнице Агостино Джемелли Папе Льву XIV накануне после обеда "провели операцию по полному удалению аденокарциномы лёгкого".
"Операция прошла без осложнений и завершилась успешно, она длилась около 90 минут", — сообщалось вчера вечером в медицинском бюллетене.
Там отмечалось, что Папе "удалили нижнюю долю правого лёгкого с помощью видеоассистированной техники".
Папе Римскому Льву XIV сделали операцию на легких: что известно о его состоянии13.10.26, 22:54 • 6570 просмотров