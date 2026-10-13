Папі Римському Леву XIV зробили операцію на легенях: що відомо про його стан

Папа Лев. Фото: Reuters

Папа Римський Лев XIV переніс хірургічне втручання на легені. Операція відбулася успішно та пройшла відповідно до плану, передає УНН із посиланням на Sky News.

Повідомлення про результати операції з'явилося у вівторок, 13 жовтня.

Деталі

За інформацією видання, понтифіка прооперували у лікарні Джемеллі в Римі. Під час хірургічного втручання медики видалили невеликий вузлик у легені. У Ватикані підтвердили, що операція завершилася успішно та відбулася без відхилень від запланованого перебігу.

Як зазначає Sky News, це перша серйозна проблема зі здоров'ям Лева XIV від початку його понтифікату.

Додаткова інформація про післяопераційний стан понтифіка, терміни його перебування в лікарні та подальше відновлення наразі не відомі широкому загалу.

Що говорив сам Папа Римський про свою недугу

Раніше Лев XIV сам розповідав про деталі своєї хвороби. За його словаминовоутворення у легені виявили на ранній стадії й лікарі запевнили: позбутися його буде нескладно, адже вузлик "гарно локалізований". Медики переконали понтифіка у необхідності лягти на операційний стіл і він вирішив погодитися.

Папа Римський ухвалив рішення оперуватися в університетській лікарні Джемеллі у Римі. В день операції приїхав туди на авто. Він самотужки дійшов до площі , де його зустріла команда медиків на чолі з лікуючим лікарем Луїджі Карбоне.

Нагадаємо

Раніше проблеми з легенями мав попередник чинного понтифіка — Папа Франциск. У лютому 2025 року його госпіталізували з пневмонією. Повністю відновитися він так і не зміг й помер у квітні того ж року.