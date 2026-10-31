"Машини - це інструменти": Папа Лев закликав до роззброєння ШІ

Усик повертається у крузервейт у 2027 році заради абсолюту - менеджер

Протести біля Конституційного трибуналу Польщі набирають обертів - у Навроцького заявляють про спробу державного перевороту

"Сильне рішення": Зеленський закликав США прискорити передачу Україні 500 ракет для Patriot

росія атакувала Харків реактивними "шахедами": є влучання у трьох районах

Три удари в один обʼєкт критичної інфраструктури: частина Києва без води та електрики

У Польщі розгорівся конфлікт навколо Конституційного трибуналу - люди вийшли на протест

США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет до систем Patriot

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Вакцинація проти грипу в Україні затримується - у МОЗ назвали причини

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