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Financial Times

"Машини - це інструменти": Папа Лев закликав до роззброєння ШІ

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Папа Лев XIV закликав ООН заборонити летальну автономну зброю. Він наголосив на обов’язковому людському контролі над рішеннями ШІ.

"Машини - це інструменти": Папа Лев закликав до роззброєння ШІ

Папа Римський Лев XIV заявив, що системи ШІ повинні бути "роззброєні", додаючи, що люди "несуть відповідальність за керівництво, зміну та, за необхідності, відхилення його застосування". Про це УНН пише з посиланням на The Verge.

Деталі

У папському зверненні 30 жовтня Папа Лев закликав держави-члени Організації Об'єднаних Націй "вжити конкретних кроків до заборони летальної автономної зброї" під час їхньої зустрічі в Женеві наступного місяця.

Звернення відображає багато ідей, викладених Папою Левом у його першому великому папському документі в травні, у якому підкреслювався "захист людської особистості у часи штучного інтелекту". Відповідно до своєї енцикліки, Папа Лев вказав, що "Машини - це інструменти, а не особи", і попередив про небезпеку надання системам ШІ прав чи юридичного статусу особистості. "Рішення, що стосуються людського життя, свободи та застосування сили, завжди повинні залишатися предметом ефективного, поінформованого та відповідального людського контролю", - заявив Папа Лев.

У 2024 році Папа Франциск аналогічно закликав до заборони автономної зброї, заявивши: "Жодна машина ніколи не повинна вирішувати забрати життя людини". Штучний інтелект став популярною темою для Папи Лева, який стверджує, що обрав своє ім'я, бо має протистояти розвитку технологій - подібно до того, як Папа Лев XIII очолював церкву на передовій промислової революції.

Папа Лев завершив своє звернення закликом до міжнародних інституцій захистити спільне благо від ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом, а також запровадити "спільні стандарти, незалежний нагляд та чіткі механізми підзвітності, щоб рішення щодо розробки та використання штучного інтелекту можна було перевіряти, оскаржувати за необхідності та супроводжувати відповідними засобами правового захисту від будь-якої завданої шкоди".

Папа Лев закликав до "роззброєння" ШІ і порівняв його загрозу з Вавилонською вежею25.05.26, 16:17 • 3284 перегляди

Юлія Шрамко

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ШІ (штучний інтелект)
Лев XIV
Женева
Папа Франциск
Організація Об'єднаних Націй