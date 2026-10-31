"Машины - это инструменты": Папа Лев призвал к разоружению ИИ
Киев • УНН
Папа Лев XIV призвал ООН запретить летальное автономное оружие. Он подчеркнул необходимость обязательного человеческого контроля над решениями ИИ.
Папа Римский Лев XIV заявил, что системы ИИ должны быть "разоружены", добавив, что люди "несут ответственность за руководство, изменение и, при необходимости, отклонение его применения". Об этом УНН пишет со ссылкой на The Verge.
Детали
В папском обращении 30 октября Папа Лев призвал государства — члены Организации Объединённых Наций "предпринять конкретные шаги к запрету летального автономного оружия" во время их встречи в Женеве в следующем месяце.
Обращение отражает многие идеи, изложенные Папой Львом в его первом крупном папском документе в мае, в котором подчёркивалась "защита человеческой личности во времена искусственного интеллекта". В соответствии со своей энцикликой Папа Лев указал, что "Машины — это инструменты, а не лица", и предупредил об опасности предоставления системам ИИ прав или юридического статуса личности. "Решения, касающиеся человеческой жизни, свободы и применения силы, всегда должны оставаться предметом эффективного, информированного и ответственного человеческого контроля", — заявил Папа Лев.
В 2024 году Папа Франциск аналогичным образом призвал к запрету автономного оружия, заявив: "Ни одна машина никогда не должна решать лишить жизни человека". Искусственный интеллект стал популярной темой для Папы Льва, который утверждает, что выбрал своё имя, поскольку должен противостоять развитию технологий — подобно тому, как Папа Лев XIII возглавлял церковь на передовой промышленной революции.
Папа Лев завершил своё обращение призывом к международным институтам защитить общее благо от рисков, связанных с искусственным интеллектом, а также внедрить "общие стандарты, независимый надзор и чёткие механизмы подотчётности, чтобы решения о разработке и использовании искусственного интеллекта можно было проверять, оспаривать при необходимости и сопровождать соответствующими средствами правовой защиты от любого причинённого ущерба".
Папа Лев призвал к "разоружению" ИИ и сравнил его угрозу с Вавилонской башней25.05.26, 16:17 • 3284 просмотра