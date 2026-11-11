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Техніка

"Папоманія" сколихнула туристичну галузь Перу - паломники заповнюють готелі та купують сувеніри

Київ • УНН

 • 508 перегляди

Під час шестиденного візиту Папи Лева до Перу очікують 850 тисяч місцевих і 50 тисяч іноземних відвідувачів. Папський туризм уже приніс країні $125 млн.

"Папоманія" сколихнула туристичну галузь Перу - паломники заповнюють готелі та купують сувеніри

Готелі, ресторани та сувенірні крамниці в Перу готуються до напливу відвідувачів у зв’язку з прибуттям у середу Папи Лева до країни, яку він колись називав своїм домом, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Очікується, що близько 850 000 місцевих жителів прийдуть побачити Папу під час його шестиденного візиту до Перу. Поїздка передбачає відвідування Ліми, Куско, Пукальпи та Чиклайо — міста, де Лев свого часу служив єпископом. За словами міністра торгівлі та туризму Перу Роджерса Валенсії, очікується також прибуття 50 000 іноземних гостей; він додав, що всі авіарейси повністю заброньовані, а туристична інфраструктура готова до прийому відвідувачів.

До того як очолити Католицьку церкву, Роберт Превост, уродженець США, провів багато років у Перу як місіонер. Його обрання Папою стало значним поштовхом для Перу, де релігійний туризм розвинений менше, ніж в інших країнах регіону — наприклад, у Мексиці, яка, за даними Всесвітньої мережі релігійного туризму, щороку приваблює близько 20 мільйонів таких туристів.

У Перу встановили 14-метрову статую Папи Лева XIV напередодні візиту Понтифіка11.11.26, 01:17 • 5672 перегляди

Туристичний маршрут, що просувається на урядовому рівні під назвою "Шляхами Папи Лева XIV" і охоплює місця (зокрема й віддалені села), де Лев займався душпастирською діяльністю на північному узбережжі Перу, вже привабив понад мільйон відвідувачів з моменту його обрання Папою у травні 2025 року. За даними державного агентства PromPerú, за перший рік цей маршрут приніс дохід у розмірі 450 мільйонів солів (125 мільйонів доларів).

У торговому районі Ліми Гамарра виробниця одягу Вікторія Кіньйонес очікує, що в жовтні та листопаді обсяг її роботи зросте втричі, оскільки попит на футболки та сувеніри з папською тематикою стрімко збільшується.

"Це буде найуспішніша кампанія року", — зазначила Кіньйонес. Вона додала, що в неї вже закінчуються тканини для виробів, серед яких — одяг із принтами, де Лев куштує відомі перуанські страви.

Тисячі людей прийшли привітати Папу Лева, який розпочинає турне країнами Латинської Америки07.11.26, 20:35 • 6518 переглядiв

У найбільшій жіночій в’язниці Перу ув’язнені виготовляють на продаж оксамитові ляльки із зображенням Папи, а пекарі в Чиклайо випікають хліб у формі фігури Папи. Крім того, у портовому місті Кальяо було встановлено величезну статую Лева. Очікується, що понад два мільйони людей відвідають меси в Лімі та Чиклайо під час візиту Лео — частини турне, яке також охопило Уругвай та Аргентину, де зібралися рекордні натовпи.

Антоніна Туманова

Світ
Перу
Лев XIV
Аргентина
Мексика
Уругвай