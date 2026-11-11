"Папоманія" сколихнула туристичну галузь Перу - паломники заповнюють готелі та купують сувеніри

Готелі, ресторани та сувенірні крамниці в Перу готуються до напливу відвідувачів у зв’язку з прибуттям у середу Папи Лева до країни, яку він колись називав своїм домом, передає УНН із посиланням на Reuters.

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Очікується, що близько 850 000 місцевих жителів прийдуть побачити Папу під час його шестиденного візиту до Перу. Поїздка передбачає відвідування Ліми, Куско, Пукальпи та Чиклайо — міста, де Лев свого часу служив єпископом. За словами міністра торгівлі та туризму Перу Роджерса Валенсії, очікується також прибуття 50 000 іноземних гостей; він додав, що всі авіарейси повністю заброньовані, а туристична інфраструктура готова до прийому відвідувачів.

До того як очолити Католицьку церкву, Роберт Превост, уродженець США, провів багато років у Перу як місіонер. Його обрання Папою стало значним поштовхом для Перу, де релігійний туризм розвинений менше, ніж в інших країнах регіону — наприклад, у Мексиці, яка, за даними Всесвітньої мережі релігійного туризму, щороку приваблює близько 20 мільйонів таких туристів.

У Перу встановили 14-метрову статую Папи Лева XIV напередодні візиту Понтифіка

Туристичний маршрут, що просувається на урядовому рівні під назвою "Шляхами Папи Лева XIV" і охоплює місця (зокрема й віддалені села), де Лев займався душпастирською діяльністю на північному узбережжі Перу, вже привабив понад мільйон відвідувачів з моменту його обрання Папою у травні 2025 року. За даними державного агентства PromPerú, за перший рік цей маршрут приніс дохід у розмірі 450 мільйонів солів (125 мільйонів доларів).

У торговому районі Ліми Гамарра виробниця одягу Вікторія Кіньйонес очікує, що в жовтні та листопаді обсяг її роботи зросте втричі, оскільки попит на футболки та сувеніри з папською тематикою стрімко збільшується.

"Це буде найуспішніша кампанія року", — зазначила Кіньйонес. Вона додала, що в неї вже закінчуються тканини для виробів, серед яких — одяг із принтами, де Лев куштує відомі перуанські страви.

Тисячі людей прийшли привітати Папу Лева, який розпочинає турне країнами Латинської Америки

У найбільшій жіночій в’язниці Перу ув’язнені виготовляють на продаж оксамитові ляльки із зображенням Папи, а пекарі в Чиклайо випікають хліб у формі фігури Папи. Крім того, у портовому місті Кальяо було встановлено величезну статую Лева. Очікується, що понад два мільйони людей відвідають меси в Лімі та Чиклайо під час візиту Лео — частини турне, яке також охопило Уругвай та Аргентину, де зібралися рекордні натовпи.