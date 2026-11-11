"Папомания" потрясла туристическую отрасль Перу — паломники заполняют гостиницы и покупают сувениры

Отели, рестораны и сувенирные магазины в Перу готовятся к наплыву посетителей в связи с прибытием в среду Папы Льва в страну, которую он когда-то называл своим домом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Ожидается, что около 850 000 местных жителей придут увидеть Папу во время его шестидневного визита в Перу. Поездка предусматривает посещение Лимы, Куско, Пукальпы и Чиклайо — города, где Лев в свое время служил епископом. По словам министра торговли и туризма Перу Роджерса Валенсии, ожидается также прибытие 50 000 иностранных гостей; он добавил, что все авиарейсы полностью забронированы, а туристическая инфраструктура готова к приему посетителей.

До того как возглавить Католическую церковь, уроженец США Роберт Превост много лет провел в Перу в качестве миссионера. Его избрание Папой стало значительным стимулом для Перу, где религиозный туризм развит меньше, чем в других странах региона — например, в Мексике, которая, по данным Всемирной сети религиозного туризма, ежегодно привлекает около 20 миллионов таких туристов.

В Перу установили 14-метровую статую Папы Льва XIV накануне визита понтифика

Туристический маршрут, продвигаемый на правительственном уровне под названием "Путями Папы Льва XIV" и охватывающий места (в том числе отдаленные деревни), где Лев занимался пастырской деятельностью на северном побережье Перу, уже привлек более миллиона посетителей с момента его избрания Папой в мае 2025 года. По данным государственного агентства PromPerú, за первый год этот маршрут принес доход в размере 450 миллионов солей (125 миллионов долларов).

В торговом районе Лимы Гамарра производитель одежды Виктория Киньонес ожидает, что в октябре и ноябре объем ее работы вырастет втрое, поскольку спрос на футболки и сувениры с папской тематикой стремительно увеличивается.

"Это будет самая успешная кампания года", — отметила Киньонес. Она добавила, что у нее уже заканчиваются ткани для изделий, среди которых — одежда с принтами, где Лев пробует известные перуанские блюда.

Тысячи людей пришли поприветствовать Папу Льва, который начинает турне по странам Латинской Америки

В крупнейшей женской тюрьме Перу заключенные изготавливают на продажу бархатных кукол с изображением Папы, а пекари в Чиклайо выпекают хлеб в форме фигуры Папы. Кроме того, в портовом городе Кальяо была установлена огромная статуя Льва. Ожидается, что более двух миллионов человек посетят мессы в Лиме и Чиклайо во время визита Лео — части турне, которое также охватило Уругвай и Аргентину, где собрались рекордные толпы.