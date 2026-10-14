Папа Лев після операції почав ходити по палаті - як проходить відновлення

Папа Лев

Папа Лев після операції вже пройшов респіраторну фізіотерапію та почав ходити по палаті, передає УНН із посиланням на Vatican News.

Деталі

Як повідомили у пресслужбі Святого Престолу, сьогодні вранці Папі Римському було проведено аналізи крові та рентген грудної клітки, передбачені після операції. Результати підтверджують звичайний післяопераційний перебіг: показники перебувають в межах норми для даного виду операції.

Святий Отець пройшов респіраторну фізіотерапію та почав ходити по палаті. Він відновив регулярне харчування, прийнявши сніданок та обід. Процес одужання проходить відповідно до прогнозів - йдеться у повідомленні.

Папі Римському Леву XIV зробили операцію на легенях: що відомо про його стан

Додамо

Понтифіка прооперували у лікарні Джемеллі в Римі. Під час хірургічного втручання медики видалили невеликий вузлик у легені. У Ватикані підтвердили, що операція завершилася успішно та відбулася без відхилень від запланованого перебігу.

Як зазначає Sky News, це перша серйозна проблема зі здоров'ям Лева XIV від початку його понтифікату.

Додаткова інформація про післяопераційний стан понтифіка, терміни його перебування в лікарні та подальше відновлення наразі не відомі широкому загалу.

Що говорив сам Папа Римський про свою недугу

Раніше Лев XIV сам розповідав про деталі своєї хвороби. За його словаминовоутворення у легені виявили на ранній стадії й лікарі запевнили: позбутися його буде нескладно, адже вузлик "гарно локалізований". Медики переконали понтифіка у необхідності лягти на операційний стіл і він вирішив погодитися.

Папа Римський ухвалив рішення оперуватися в університетській лікарні Джемеллі у Римі. В день операції приїхав туди на авто. Він самотужки дійшов до площі , де його зустріла команда медиків на чолі з лікуючим лікарем Луїджі Карбоне.

Нагадаємо

Раніше проблеми з легенями мав попередник чинного понтифіка — Папа Франциск. У лютому 2025 року його госпіталізували з пневмонією. Повністю відновитися він так і не зміг й помер у квітні того ж року.