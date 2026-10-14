Папа Лев после операции начал ходить по палате — как проходит восстановление

Папа Лев

Папа Лев после операции уже прошёл респираторную физиотерапию и начал ходить по палате, передаёт УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Как сообщили в пресс-службе Святого престола, сегодня утром Папе Римскому провели анализы крови и рентген грудной клетки, предусмотренные после операции. Результаты подтверждают обычное послеоперационное течение: показатели находятся в пределах нормы для данного вида операции.

Святой Отец прошёл респираторную физиотерапию и начал ходить по палате. Он возобновил регулярное питание, позавтракав и пообедав. Процесс выздоровления проходит в соответствии с прогнозами - говорится в сообщении.

Папе Римскому Льву XIV сделали операцию на легких: что известно о его состоянии

Добавим

Понтифику провели операцию в больнице Джемелли в Риме. Во время хирургического вмешательства медики удалили небольшой узелок в лёгком. В Ватикане подтвердили, что операция завершилась успешно и прошла без отклонений от запланированного хода.

Как отмечает Sky News, это первая серьёзная проблема со здоровьем Льва XIV с начала его понтификата.

Дополнительная информация о послеоперационном состоянии понтифика, сроках его пребывания в больнице и дальнейшем восстановлении пока неизвестна широкой общественности.

Что говорил сам Папа Римский о своём недуге

Ранее Лев XIV сам рассказывал о подробностях своей болезни. По его словам, новообразование в лёгком обнаружили на ранней стадии, и врачи заверили: избавиться от него будет несложно, поскольку узелок «хорошо локализован». Медики убедили понтифика в необходимости лечь на операционный стол, и он решил согласиться.

Папа Римский принял решение оперироваться в университетской больнице Джемелли в Риме. В день операции он приехал туда на автомобиле. Он самостоятельно дошёл до площади, где его встретила команда медиков во главе с лечащим врачом Луиджи Карбоне.

Напомним

Ранее проблемы с лёгкими были у предшественника нынешнего понтифика — Папы Франциска. В феврале 2025 года его госпитализировали с пневмонией. Полностью восстановиться он так и не смог и умер в апреле того же года.