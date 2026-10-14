Папа Лев после операции начал ходить по палате — как проходит восстановление
Киев • УНН
После удаления узелка в лёгком Папа Лев XIV прошёл респираторную физиотерапию и начал ходить по палате. Его восстановление соответствует прогнозам.
Папа Лев после операции уже прошёл респираторную физиотерапию и начал ходить по палате, передаёт УНН со ссылкой на Vatican News.
Детали
Как сообщили в пресс-службе Святого престола, сегодня утром Папе Римскому провели анализы крови и рентген грудной клетки, предусмотренные после операции. Результаты подтверждают обычное послеоперационное течение: показатели находятся в пределах нормы для данного вида операции.
Святой Отец прошёл респираторную физиотерапию и начал ходить по палате. Он возобновил регулярное питание, позавтракав и пообедав. Процесс выздоровления проходит в соответствии с прогнозами
Папе Римскому Льву XIV сделали операцию на легких: что известно о его состоянии13.10.26, 22:54 • 6570 просмотров
Добавим
Понтифику провели операцию в больнице Джемелли в Риме. Во время хирургического вмешательства медики удалили небольшой узелок в лёгком. В Ватикане подтвердили, что операция завершилась успешно и прошла без отклонений от запланированного хода.
Как отмечает Sky News, это первая серьёзная проблема со здоровьем Льва XIV с начала его понтификата.
Дополнительная информация о послеоперационном состоянии понтифика, сроках его пребывания в больнице и дальнейшем восстановлении пока неизвестна широкой общественности.
Что говорил сам Папа Римский о своём недуге
Ранее Лев XIV сам рассказывал о подробностях своей болезни. По его словам, новообразование в лёгком обнаружили на ранней стадии, и врачи заверили: избавиться от него будет несложно, поскольку узелок «хорошо локализован». Медики убедили понтифика в необходимости лечь на операционный стол, и он решил согласиться.
Папа Римский принял решение оперироваться в университетской больнице Джемелли в Риме. В день операции он приехал туда на автомобиле. Он самостоятельно дошёл до площади, где его встретила команда медиков во главе с лечащим врачом Луиджи Карбоне.
Напомним
Ранее проблемы с лёгкими были у предшественника нынешнего понтифика — Папы Франциска. В феврале 2025 года его госпитализировали с пневмонией. Полностью восстановиться он так и не смог и умер в апреле того же года.