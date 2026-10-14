Папа Лев после операции начал ходить по палате — как проходит восстановление

$44.980.1050.350.09
ukenru
03:18 • 4840 просмотра
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с ПутинымVideo
02:18 • 10356 просмотра
Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год
01:38 • 10653 просмотра
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности
00:56 • 11890 просмотра
путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил, что Россия лишь "отвечает"
00:17 • 11442 просмотра
БПЛА с управлением на основе ИИ будут обходить системы ПВО — Украина готовит масштабную операцию по блокированию аэропортов в рф
23:17 • 13123 просмотра
В США вновь отрицают причастность Трампа к ограничению спутниковой связи для Украины, но есть нюанс
22:38 • 13149 просмотра
В Европе стремительно распространяется опасный вирус, который уже унес 130 жизней
15 октября, 21:37 • 13770 просмотра
Навроцкий предупредил, чем может обернуться ослабление санкций против России
15 октября, 21:10 • 13002 просмотра
"Милан" разгромил "Зальцбург", а "Ювентус" победил "Сельту" — чем завершились матчи Лиги Европы 15 октябряPhoto
15 октября, 20:58 • 12619 просмотра
Небо над Москвой опустело — туда летят сотни украинских БПЛА и другие воздушные цели
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.6м/с
89%
753мм
Популярные новости
В Албании третий день бушуют протесты из-за проекта зятя Трампа: известно о десятках пострадавших и задержанных15 октября, 18:10 • 12368 просмотра
Атака реактивных "шахедов" оставила Луцк без света и водыVideo15 октября, 18:15 • 19461 просмотра
Погиб более 70 000 лет назад — в Ираке обнаружили необычное захоронение и останки неандертальца со следами убийства15 октября, 18:32 • 19589 просмотра
Звезда «Крёстного отца» Аль Пачино получит награду от гильдии актёров15 октября, 18:46 • 17556 просмотра
Мотря из «Кайдашевой семьи» будет искать любовь — Антонина Хижняк станет новой «Холостячкой»Video15 октября, 21:06 • 8624 просмотра
публикации
Пропала вода после обстрела или блэкаута: как найти безопасный источник и правильно хранить запасы15 октября, 15:55 • 35510 просмотра
Цикорий: чем он полезен для пищеварения и кому следует употреблять его с осторожностью
Эксклюзив
15 октября, 13:05 • 36587 просмотра
ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют УкраинуPhotoVideo15 октября, 12:19 • 39920 просмотра
Не нужно разрушать то, что работает: Аэрокосмическая ассоциация предупреждает о рисках для авиационной отрасли из-за изменений в правилах бронированияPhoto
Эксклюзив
15 октября, 10:58 • 53056 просмотра
Дело о медицинской халатности врачей Odrex: как затягивание суда может помочь обвиняемым избежать ответственности
Эксклюзив
15 октября, 08:40 • 78615 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Руслан Стефанчук
Джордж Сорос
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Луцк
Польша
Рим
Реклама
УНН Lite
Неандертальца убили копьём 75 тысяч лет назад: учёные обнаружили следы древнего насилия03:05 • 1240 просмотра
Бывший муж Софии Вергары раскрыл неожиданные подробности их развода02:06 • 2520 просмотра
93-летняя звезда Голливуда Берстин может установить исторический рекорд — и всё благодаря внучкеPhoto01:06 • 3350 просмотра
Зендея готовит новый фильм, подробности которого Голливуд пока держит в тайне00:06 • 4370 просмотра
Звезда «Шерлока» и «Хоббита» Мартин Фримен тайно женился на актрисе, которая младше его на 21 годPhoto23:06 • 5520 просмотра
Актуальное
Фильм
Сериал
Старлинк
R-360 Нептун
Су-34

Папа Лев после операции начал ходить по палате — как проходит восстановление

Киев • УНН

 • 10941 просмотра

После удаления узелка в лёгком Папа Лев XIV прошёл респираторную физиотерапию и начал ходить по палате. Его восстановление соответствует прогнозам.

Папа Лев после операции начал ходить по палате — как проходит восстановление
Папа Лев

Папа Лев после операции уже прошёл респираторную физиотерапию и начал ходить по палате, передаёт УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

Как сообщили в пресс-службе Святого престола, сегодня утром Папе Римскому провели анализы крови и рентген грудной клетки, предусмотренные после операции. Результаты подтверждают обычное послеоперационное течение: показатели находятся в пределах нормы для данного вида операции.

Святой Отец прошёл респираторную физиотерапию и начал ходить по палате. Он возобновил регулярное питание, позавтракав и пообедав. Процесс выздоровления проходит в соответствии с прогнозами 

- говорится в сообщении.

Папе Римскому Льву XIV сделали операцию на легких: что известно о его состоянии13.10.26, 22:54 • 6570 просмотров

Добавим

Понтифику провели операцию в больнице Джемелли в Риме. Во время хирургического вмешательства медики удалили небольшой узелок в лёгком. В Ватикане подтвердили, что операция завершилась успешно и прошла без отклонений от запланированного хода.

Как отмечает Sky News, это первая серьёзная проблема со здоровьем Льва XIV с начала его понтификата.

Дополнительная информация о послеоперационном состоянии понтифика, сроках его пребывания в больнице и дальнейшем восстановлении пока неизвестна широкой общественности.

Что говорил сам Папа Римский о своём недуге

Ранее Лев XIV сам рассказывал о подробностях своей болезни. По его словам, новообразование в лёгком обнаружили на ранней стадии, и врачи заверили: избавиться от него будет несложно, поскольку узелок «хорошо локализован». Медики убедили понтифика в необходимости лечь на операционный стол, и он решил согласиться. 

Папа Римский принял решение оперироваться в университетской больнице Джемелли в Риме. В день операции он приехал туда на автомобиле. Он самостоятельно дошёл до площади, где его встретила команда медиков во главе с лечащим врачом Луиджи Карбоне. 

Напомним 

Ранее проблемы с лёгкими были у предшественника нынешнего понтифика — Папы Франциска. В феврале 2025 года его госпитализировали с пневмонией. Полностью восстановиться  он так и не смог и умер в апреле того же года. 

Антонина Туманова

ЗдоровьеНовости Мира
Папа Лев XIV
Рим
Папа Франциск