10:50 • 6684 просмотра
Отопительный сезон стартовал: 13 областей уже подключают жилые дома к теплу - Минразвития
Эксклюзив
09:42 • 17680 просмотра
В украинских вузах обучается 25,5 тыс. иностранных студентов: больше всего из Китая, а из рф - более 400
Эксклюзив
09:30 • 16504 просмотра
Экс-руководителю "Укрэнерго" инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах
09:24 • 16273 просмотра
Зеленский назвал 28 октября датой начала отопительного сезона
Эксклюзив
09:16 • 15600 просмотра
Правоохранители задержали бывшего руководителя "Укрэнерго" Кудрицкого: детали дела о хищении миллионов на объектах энергосистемы
Эксклюзив
08:00 • 14300 просмотра
Стоит ли надеяться на теплую зиму: синоптик дала прогноз
07:39 • 31933 просмотра
Как быстро и бюджетно украсить дом к Хэллоуину: практический гайд для каждой комнаты
28 октября, 07:00 • 26122 просмотра
Магнитные бури в ноябре: когда ожидать вспышки на солнцеPhoto
28 октября, 06:38 • 13097 просмотра
Венгрия хочет сформировать альянс украиноскептиков в ЕС с Чехией и Словакией - Politico
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 47622 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
США, Brookfield и Cameco создают стратегическое партнерство для ядерного прорыва

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Правительство США, Brookfield Asset Management и Cameco Corporation заключили стратегическое партнерство с Westinghouse Electric Company. Цель – восстановление ядерной промышленности Америки, строительство новых реакторов и обеспечение энергетической независимости.

США, Brookfield и Cameco создают стратегическое партнерство для ядерного прорыва

Правительство США совместно с корпорациями Brookfield Asset Management и Cameco Corporation объявили об историческом стратегическом партнерстве с Westinghouse Electric Company. Цель – восстановление ядерной промышленности Америки, строительство новых реакторов на сумму более 80 миллиардов долларов и обеспечение энергетической независимости страны. Об этом говорится в сообщении Cameco, пишет УНН.

Подробности

Согласно указу президента Дональда Трампа от 23 мая 2025 года, сотрудничество должно стать основой для масштабного развертывания ядерной энергетики в США. Планируется строительство десятков новых реакторов на основе передовой технологии Westinghouse AP1000, что станет толчком для возрождения американской промышленной базы.

Немецкий бизнес "Роснефти" будет освобожден от новых энергетических санкций США – Reuters28.10.25, 13:27 • 1524 просмотра

Партнерство имеет целью не только развитие энергетики, но и поддержку инфраструктуры искусственного интеллекта, для которого стабильное энергоснабжение является критически важным. Власти видят в этом шаг к укреплению национальной безопасности, экономического роста и сохранению лидерства США на глобальной арене.

Ключевые заявления

Говард Лутник, министр торговли США, подчеркнул, что инициатива реализует видение президента Трампа относительно энергетического суверенитета.

Вместе с Westinghouse мы высвобождаем потенциал американской энергетики, создаем высокооплачиваемые рабочие места и возвращаем лидерство США в ядерной сфере 

– заявил Лутник.

Крис Райт, секретарь Министерства энергетики, подчеркнул, что партнерство поможет США "выиграть глобальную гонку искусственного интеллекта".

Коннор Тески, президент Brookfield Asset Management, добавил, что ядерная энергетика станет ключевым драйвером развития центров обработки данных и технологий ИИ, а компания планирует удвоить свои инвестиции в инфраструктуру в течение следующего десятилетия.

Тим Гитцель, CEO Cameco, отметил, что сотрудничество с правительством США укрепит позиции компании как надежного поставщика урана и усилит энергетическую и климатическую безопасность в мире.

Новые рабочие места и глобальные возможности

Каждый двухблочный проект Westinghouse AP1000 будет создавать или поддерживать около 45 000 рабочих мест в 43 штатах, а национальная программа строительства реакторов – более 100 000 рабочих мест в строительной сфере.

Ожидается, что реализация программы закрепит статус США как одного из ведущих центров ядерной энергетики и будет стимулировать экспорт американских технологий.

Справка

Компания Westinghouse – мировой лидер в ядерной энергетике. Ее технологии лежат в основе более половины действующих атомных электростанций планеты. Реакторы AP1000 уже работают в шести странах, еще 19 находятся в стадии строительства или контрактования.

Технология AP1000 выбрана для национальных программ в Польше, Украине и Болгарии – что подчеркивает ее глобальную значимость и надежность.

Вмещают 4,8 млн человек и защитят от ядерного удара: в Финляндии построено 50,5 тысяч бункеров - Bild15.10.25, 14:07 • 3098 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости МираТехнологии
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Дональд Трамп
Финляндия
Болгария
Соединённые Штаты
Украина
Польша