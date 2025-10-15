Вмещают 4,8 млн человек и защитят от ядерного удара: в Финляндии построено 50,5 тысяч бункеров - Bild

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
10:14 • 4184 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 10606 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 11416 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 11186 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 13617 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 14345 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 22837 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 23323 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 13363 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 14907 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
3.7м/с
52%
754мм
Популярные новости
Жестокие столкновения в Газе: ХАМАС совершил публичную казнь восьми человек - CNN15 октября, 01:39 • 62031 просмотра
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 19110 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 39956 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали06:02 • 10197 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 16075 просмотра
публикации
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 16182 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
07:17 • 22839 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 23325 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo05:50 • 40060 просмотра
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы14 октября, 13:31 • 90195 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Брюссель
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Финляндия
Реклама
УНН Lite
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 55144 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 34560 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 36599 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 44363 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 48251 просмотра
Актуальное
Сериал
Бильд
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

Вмещают 4,8 млн человек и защитят от ядерного удара: в Финляндии построено 50,5 тысяч бункеров - Bild

Киев • УНН

 • 358 просмотра

Финляндия является единственной страной в Европе, где бомбоубежища есть почти для всех граждан, имея 50,5 тысяч бункеров, вмещающих 4,8 млн человек. Они расположены на глубине 20 метров и могут защитить даже во время ядерного удара.

Вмещают 4,8 млн человек и защитят от ядерного удара: в Финляндии построено 50,5 тысяч бункеров - Bild

Финляндия - единственная страна в Европе, где бомбоубежища и бункеры есть почти для всех граждан. Об этом сообщает Bild, передает УНН.

Подробности

Репортер BILD Альберт Линк посетил большой бункер в Хельсинки. Он расположен на глубине 20 метров и вмещает 6000 человек. По словам инструктора по гражданской защите Томи Раски, в бункере можно укрыться даже во время ядерного удара.

Как говорится в публикации, сейчас таких бункеров насчитывается 50,5 тысяч - укрыться в них могут одновременно 4,8 млн человек (из 5,5 млн жителей).

Для сравнения: в Германии всего лишь 480 тысяч мест в убежищах, то есть одно место на 174 человека.

Такие бункеры недешевы, но там могут разместиться фитнес-центр, детская игровая площадка, хоккейная арена и подземный паркинг.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - разрабатывают планы массовой эвакуации населения в случае российского вторжения.

Также УНН сообщал, что в финском городе Миккели, в 300 км от российского Санкт-Петербурга, состоялась церемония открытия штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе.

Евгений Устименко

Новости МираНедвижимость
Хельсинки
Бильд
Латвия
НАТО
Финляндия
Литва
Германия
Эстония