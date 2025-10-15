Вмещают 4,8 млн человек и защитят от ядерного удара: в Финляндии построено 50,5 тысяч бункеров - Bild
Финляндия является единственной страной в Европе, где бомбоубежища есть почти для всех граждан, имея 50,5 тысяч бункеров, вмещающих 4,8 млн человек. Они расположены на глубине 20 метров и могут защитить даже во время ядерного удара.
Финляндия - единственная страна в Европе, где бомбоубежища и бункеры есть почти для всех граждан. Об этом сообщает Bild, передает УНН.
Подробности
Репортер BILD Альберт Линк посетил большой бункер в Хельсинки. Он расположен на глубине 20 метров и вмещает 6000 человек. По словам инструктора по гражданской защите Томи Раски, в бункере можно укрыться даже во время ядерного удара.
Как говорится в публикации, сейчас таких бункеров насчитывается 50,5 тысяч - укрыться в них могут одновременно 4,8 млн человек (из 5,5 млн жителей).
Для сравнения: в Германии всего лишь 480 тысяч мест в убежищах, то есть одно место на 174 человека.
Такие бункеры недешевы, но там могут разместиться фитнес-центр, детская игровая площадка, хоккейная арена и подземный паркинг.
