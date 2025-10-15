Вмістять 4,8 млн людей і захистять від ядерного удару: у Фінляндії побудовано 50,5 тисяч бункерів - Bild

Фінляндія є єдиною країною в Європі, де бомбосховища є майже для всіх громадян, маючи 50,5 тисяч бункерів, що вміщують 4,8 млн осіб. Вони розташовані на глибині 20 метрів і можуть захистити навіть під час ядерного удару.