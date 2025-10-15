Вмістять 4,8 млн людей і захистять від ядерного удару: у Фінляндії побудовано 50,5 тисяч бункерів - Bild
Фінляндія є єдиною країною в Європі, де бомбосховища є майже для всіх громадян, маючи 50,5 тисяч бункерів, що вміщують 4,8 млн осіб. Вони розташовані на глибині 20 метрів і можуть захистити навіть під час ядерного удару.
Фінляндія є єдиною країною в Європі, де бомбосховища і бункери є майже для всіх громадян. Про це повідомляє Bild, передає УНН.
Деталі
Репортер BILD Альберт Лінк відвідав великий бункер у Гельсінкі. Він розташований на глибині 20 метрів і вміщує 6000 осіб. За словами інструктор з цивільного захисту Томі Раски, у бункері можуть сховатися навіть під час ядерного удару.
Як йдеться в публікації, наразі таких бункерів нараховується 50,5 тисяч - сховатися в них можуть одночасно 4,8 млн осіб (з 5,5 млн жителів).
Для порівняння: в Німеччині всього лише 480 тисяч місць у сховищах, тобто одне місце на 174 людини.
Такі бункери є недешевими, але там можуть вміститися фітнес-центр, дитячий ігровий майданчик, хокейна арена та підземний паркінг.
