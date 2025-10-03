Розташований у 300 км від санкт-петербурга: у Фінляндії відкрився регіональний штаб сухопутних військ НАТО
Київ • УНН
У фінському Міккелі відбулася церемонія відкриття штабу сухопутних військ НАТО в Північній Європі, який розташований за 300 км від санкт-петербурга. Спочатку в штабі буде 10 осіб, а потім чисельність зросте до 50, завданням є командування та координація операцій сухопутних сил Альянсу.
У фінському місті Міккелі, в 300 км від російського санкт-петербурга, відбулась церемонія відкриття штабу сухопутних військ НАТО в Північній Європі. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністерство оборони Фінляндії.
Деталі
Як зазначили у відомстві, спочатку чисельність службовців даного штабу становитиме 10 осіб. В подальшому чисельність збільшиться до близько 50 осіб.
Завдання штабу - командування та управління сухопутними силами Альянсу, а також координація операцій національних сухопутних сил у північному регіоні.
Це означає, серед іншого, планування, підготовку та керівництво спільними навчальними заходами Альянсу. У ході виконання своїх обов'язків персонал братиме участь у засіданнях та роботі як підрозділів командування сухопутних військ, так і Альянсу
Нагадаємо
Президент Фінляндії Александер Стубб заявляв, що гарантії безпеки для України, обговорювані "Коаліцією охочих", вимагатимуть від європейських країн воювати з росією у разі майбутньої агресії.