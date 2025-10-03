Расположен в 300 км от санкт-петербурга: в Финляндии открылся региональный штаб сухопутных войск НАТО
Киев • УНН
В финском городе Миккели, в 300 км от российского санкт-петербурга, состоялась церемония открытия штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Финляндии.
Детали
Как отметили в ведомстве, изначально численность служащих данного штаба составит 10 человек. В дальнейшем численность увеличится до около 50 человек.
Задача штаба - командование и управление сухопутными силами Альянса, а также координация операций национальных сухопутных сил в северном регионе.
Это означает, среди прочего, планирование, подготовку и руководство совместными учебными мероприятиями Альянса. В ходе выполнения своих обязанностей персонал будет участвовать в заседаниях и работе как подразделений командования сухопутных войск, так и Альянса
Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что гарантии безопасности для Украины, обсуждаемые "Коалицией желающих", потребуют от европейских стран воевать с россией в случае будущей агрессии.