Расположен в 300 км от санкт-петербурга: в Финляндии открылся региональный штаб сухопутных войск НАТО

В финском городе Миккели, в 300 км от российского санкт-петербурга, состоялась церемония открытия штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Финляндии.

Как отметили в ведомстве, изначально численность служащих данного штаба составит 10 человек. В дальнейшем численность увеличится до около 50 человек.

Задача штаба - командование и управление сухопутными силами Альянса, а также координация операций национальных сухопутных сил в северном регионе.

Это означает, среди прочего, планирование, подготовку и руководство совместными учебными мероприятиями Альянса. В ходе выполнения своих обязанностей персонал будет участвовать в заседаниях и работе как подразделений командования сухопутных войск, так и Альянса