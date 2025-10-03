$41.280.05
48.500.13
14:35 • 3024 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39 • 16286 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 18879 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 15283 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 29562 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 29566 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 19588 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19729 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16179 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15407 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
Расположен в 300 км от санкт-петербурга: в Финляндии открылся региональный штаб сухопутных войск НАТО

Киев • УНН

 • 850 просмотра

В финском Миккели состоялась церемония открытия штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе, который расположен в 300 км от санкт-петербурга. Изначально в штабе будет 10 человек, а затем численность возрастет до 50, задачей является командование и координация операций сухопутных сил Альянса.

Расположен в 300 км от санкт-петербурга: в Финляндии открылся региональный штаб сухопутных войск НАТО

В финском городе Миккели, в 300 км от российского санкт-петербурга, состоялась церемония открытия штаба сухопутных войск НАТО в Северной Европе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министерство обороны Финляндии.

Детали

Как отметили в ведомстве, изначально численность служащих данного штаба составит 10 человек. В дальнейшем численность увеличится до около 50 человек.

Задача штаба - командование и управление сухопутными силами Альянса, а также координация операций национальных сухопутных сил в северном регионе.

Это означает, среди прочего, планирование, подготовку и руководство совместными учебными мероприятиями Альянса. В ходе выполнения своих обязанностей персонал будет участвовать в заседаниях и работе как подразделений командования сухопутных войск, так и Альянса

- заявили в минобороны Финляндии.

Напомним

Президент Финляндии Александер Стубб заявлял, что гарантии безопасности для Украины, обсуждаемые "Коалицией желающих", потребуют от европейских стран воевать с россией в случае будущей агрессии. 

